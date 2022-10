La marine a menti au sujet de l’eau chargée de carburant sur le porte-avions américain – médias

Un dénonciateur a allégué que des membres d’équipage de l’USS Nimitz ont été amenés à boire de l’eau contaminée et se sont vu refuser une aide médicale

Un lanceur d’alerte de la marine américaine aurait accusé ses supérieurs du porte-avions USS Nimitz d’avoir menti aux membres d’équipage sur la gravité d’une fuite de carburant dans leur eau potable et de leur avoir refusé un traitement médical lorsqu’ils étaient rendus malades par le liquide contaminé.

“Nous avons été exposés à une quantité malsaine de JP-5”, un marin du transporteur a déclaré à Business Insider, faisant référence à un type courant de carburéacteur à base de kérosène. Le média, qui a publié son article samedi, a déclaré qu’il n’avait pas identifié le marin par crainte qu’il ne soit passible de représailles de la part de la Marine pour s’être exprimé.

L’incident s’est produit à la mi-septembre, lorsque des membres de l’équipage de près de 3 000 personnes ont remarqué une décoloration et une odeur nauséabonde dans l’eau qu’ils utilisent pour boire et se doucher. Après avoir initialement conseillé à l’équipage de ne boire que de l’eau en bouteille, le commandant et le directeur général du navire ont annoncé plus tard que l’approvisionnement en eau normal du Nimitz était sûr à utiliser.

Lire la suite L’armée américaine mène une bataille perdue contre la moisissure

“Les gens croyaient le CO et le XO, et les gens se douchaient dans ce genre de choses”, a déclaré le lanceur d’alerte. Le lendemain, les agents ont de nouveau fait marche arrière, affirmant que l’eau n’était pas sûre. Cependant, les membres d’équipage qui ont consulté un médecin après avoir souffert de symptômes tels que des nausées et des éruptions cutanées auraient été refoulés.

“Le médical nous disait que ça passerait”, dit le marin. Il a ajouté que lorsque les réservoirs d’eau du navire ont été ouverts pour inspection le 17 septembre, deux jours après que la décoloration et la mauvaise odeur ont été remarquées pour la première fois, il y a eu un “une épaisse couche de JP-5 au-dessus de l’eau potable.”

Pendant au moins les dix jours suivants, les marins ont été invités à tester le goût et l’odeur de l’eau, a déclaré le lanceur d’alerte. Une photo fournie par le marin montrait un récipient en verre d’eau avec une épaisse couche verte sur le dessus et une couche blanche trouble sur le fond, selon Business Insider.

Lire la suite La marine américaine poursuivie pour “secrets toxiques”

“La santé et le bien-être de nos marins sont notre priorité absolue”, Le porte-parole de la marine, le commandant Sean Robertson, a déclaré au média. Il a reconnu que dix membres d’équipage avaient signalé des problèmes de santé qui “pourrait être associé à l’ingestion de JP-5.”

La Marine a déclaré que ses tests n’avaient détecté que “traces” de carburéacteur dans l’eau. L’USS Nimitz est amarré à San Diego depuis le 17 septembre, plutôt que de reprendre la mer la semaine dernière comme prévu. Le même transporteur a été contraint de retourner sur les quais en novembre dernier en raison d’un “carence” dans sa centrale de propulsion nucléaire.

Quatre familles près de Pearl Harbor à Hawaï ont poursuivi la marine en août pour des fuites de carburéacteur dans leur approvisionnement en eau. Les plaignants ont déclaré que la marine avait d’abord nié leurs inquiétudes, alors même que le carburant entachait l’approvisionnement en eau utilisée par environ 93 000 personnes, puis leur avait refusé des soins médicaux appropriés.