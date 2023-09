La marijuana pourrait être classée parmi les drogues à faible risque. Voici ce que cela signifie.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a maintenant recommandé que la marijuana soit classée parmi les drogues à faible risque, un changement qui pourrait avoir un impact majeur sur le fonctionnement de l’industrie du cannabis et qui pourrait constituer une étape vers une déstigmatisation accrue de la consommation de cette substance.

Actuellement, la marijuana est classée comme drogue de l’annexe I, dans la même catégorie que l’héroïne, et considérée comme plus dangereuse que le fentanyl et la cocaïne. Les drogues de l’annexe I sont décrites par la Drug Enforcement Agency des États-Unis comme des drogues « sans usage médical accepté et avec un potentiel élevé d’abus ». Après une demande de l’administration Biden aux agences compétentes de revoir son statut, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suggéré à la DEA – qui est en charge de la planification des médicaments – de modifier sa classification vers l’Annexe III, comme celle des stéroïdes anabolisants et de la kétamine. , un développement rapporté pour la première fois par Bloomberg.

Les médicaments de l’annexe III sont décrits par la DEA comme des médicaments présentant « un potentiel de dépendance physique et psychologique modéré à faible ». Au total, il existe cinq catégories dans lesquelles les médicaments peuvent être classés en fonction de leurs applications médicales et de leur potentiel d’abus. Certaines drogues, comme la nicotine et l’alcool, sont déclassées, ce qui signifie que la surveillance fédérale est limitée. De nombreux militants et défenseurs, ainsi que certains législateurs comme Le sénateur du Colorado, John Hickenlooperont soutenu que la marijuana devrait être déprogrammée plutôt que reprogrammée.

La recommandation du HHS, basée sur un examen de la Food and Drug Administration, intervient alors que la marijuana reste illégale au niveau fédéral, même si 23 États ont légalisé l’usage de la marijuana à des fins récréatives et 38 États ont approuvé l’accès à la marijuana à des fins médicales.

La DEA n’a pas indiqué comment elle réagirait à la recommandation du HHS. Mais si le projet est reprogrammé, les entreprises de marijuana seront parmi les plus susceptibles d’en bénéficier. En effet, un rééchelonnement signifierait probablement l’accès à des avantages financiers fédéraux destinés à aider les entreprises, y compris des allégements fiscaux que les sociétés de marijuana ne peuvent actuellement pas utiliser.

Les particuliers, quant à eux, pourraient voir les sanctions fédérales réduites pour possession d’herbe, mais de tels actes pourraient toujours être criminalisés au niveau fédéral, ce qui signifie que des accusations en matière de drogue resteraient un risque. (Le rééchelonnement de la marijuana ne la légaliserait pas au niveau fédéral.) Dans le même temps, le rééchelonnement pourrait atténuer de manière significative une partie de la stigmatisation entourant l’usage médical et récréatif de la drogue, une démarche qui pourrait ouvrir la voie à d’autres changements politiques.

Ce que pourrait signifier un changement dans la classification fédérale des mauvaises herbes

Si la classification des mauvaises herbes était réellement modifiée, cela pourrait laisser présager des changements clés pour les entreprises spécialisées dans les mauvaises herbes et pour les chercheurs en médicaments. Parce que l’herbe est actuellement une drogue de l’Annexe I, les entreprises qui la vendent sont soumises à un taux d’imposition élevé et à des déductions limitées, ce qui, selon les entreprises de marijuana, entraîne des marges difficiles. Un PDG de la marijuana a déclaré à Politico que l’accès aux incitations financières fédérales aux entreprises créerait une « industrie du cannabis plus saine ».

Une reclassification pourrait également ouvrir des possibilités de recherche scientifique sur les bienfaits médicaux de l’herbe et d’autres questions, puisque les médicaments de l’annexe III ne sont pas soumis à un processus d’approbation aussi onéreux pour de telles études. Un reclassement de la marijuana pourrait également signifier que davantage de médicaments qui en contiennent pourraient être approuvés par la Food and Drug Administration. Et cela pourrait conduire à une industrie de la marijuana médicale plus réglementée pour ceux qui utilisent cette drogue pour traiter des maladies comme la maladie de Parkinson ou le lupus. D’autres médicaments de l’annexe III comme la kétamine, par exemple, peuvent être obtenus sur ordonnance.

Pour les individus, l’accès à la marijuana récréative pourrait toujours varier en fonction des lois de leur État, tout comme l’accès à la marijuana médicale, selon que la FDA choisit d’approuver des traitements plus spécifiques. L’utilisation récréative au niveau fédéral serait également toujours illégale. La législation visant à légaliser la marijuana au niveau fédéral a bénéficié d’un certain soutien bipartisan au Congrès, de la part du leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (Démocrate-NY) et du représentant Dave Joyce (R-OH), mais elle n’a toujours pas recueilli suffisamment de soutien pour adopter les deux. chambres.

Et ce malgré le soutien d’une majorité d’Américains à la légalisation de la marijuana et la volonté croissante d’adopter de telles lois au niveau des États.

Tout cela signifie cependant qu’il pourrait toujours y avoir un risque d’arrestation et d’accusations fédérales pour marijuana. Il est possible que le rééchelonnement puisse « réduire ou potentiellement éliminer les sanctions pénales pour possession », selon l’Associated Press. Les militants préviennent toutefois qu’il n’est pas encore clair dans quelle mesure ces sanctions pourraient changer.

« Le fait de reclasser le cannabis de 1 à 3 ne met pas fin à la criminalisation, cela lui donne simplement une nouvelle image. Les gens seront toujours passibles de sanctions pénales pour simple possession, quel que soit leur statut juridique dans un programme médical au niveau de l’État », a déclaré Justin Strekal, défenseur du cannabis, à Politico.

Un rééchelonnement aurait un poids symbolique important. Cela modifierait la façon dont l’herbe est officiellement traitée au niveau fédéral et contribuerait davantage à normaliser son utilisation. Théoriquement, cela pourrait constituer une première étape vers une politique fédérale plus transformatrice qui pourrait un jour légaliser plus largement la marijuana et fournir une réglementation plus cohérente sur le sujet.