La marijuana peut affecter le développement du fœtus, même si elle est consommée au début de la grossesse

MARDI 16 mai 2023 (HealthDay News) — Alors que la consommation de marijuana à des fins récréatives augmente, certains dispensaires la recommandent comme remède contre les nausées matinales, mais de nouvelles recherches avertissent que son utilisation pendant la grossesse peut affecter de manière significative la croissance du fœtus.

Bien que l’exposition du fœtus au cannabis en début de grossesse puisse réduire le poids à la naissance, ces effets peuvent devenir plus graves si la consommation se poursuit tout au long de la grossesse, selon des chercheurs de la Central Michigan University à Mount Pleasant, Michigan.

« Nous montrons que même lorsque la consommation de marijuana n’a eu lieu qu’au cours du premier trimestre de la grossesse, le poids à la naissance a été considérablement réduit, de plus de 150 grammes (5,3 onces) en moyenne », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Beth Bailey, professeur et directeur de recherche sur la santé des populations. « Si cette utilisation s’est poursuivie au cours du deuxième trimestre, le tour de tête du nouveau-né a également été considérablement réduit. »

La taille du nouveau-né est l’un des prédicteurs les plus puissants de la santé et du développement ultérieurs, a déclaré le premier auteur, le Dr Phoebe Dodge, résidente en pédiatrie entrante à l’hôpital universitaire Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland.