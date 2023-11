La marijuana liée à l’insuffisance cardiaque et à la crise cardiaque : nouvelles études

Deux nouvelles études explorant les effets à long terme de la marijuana ont découvert un lien possible entre la consommation de cette drogue et le risque d’événements de santé majeurs comme l’insuffisance cardiaque et la crise cardiaque.

Dans le recherche non publiée à présenter Lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association à Philadelphie, une étude a révélé que la consommation quotidienne de marijuana augmentait le risque d’insuffisance cardiaque de 34 % par rapport aux personnes déclarant ne jamais en consommer.

L’autre étude a utilisé une base de données nationale sur les hospitalisations pour examiner comment les consommateurs de marijuana plus âgés étaient affectés par des événements cardiovasculaires pendant les séjours à l’hôpital par rapport aux non-utilisateurs de marijuana. La recherche a révélé que les personnes âgées souffrant de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie présentaient un risque significativement plus élevé d’accident cardiaque ou cérébral aigu majeur si elles déclaraient consommer de la marijuana.

Les études cherchaient à explorer les implications d’une consommation fréquente et à long terme de cannabis, car il existe actuellement peu de recherches sur le sujet malgré une augmentation du nombre de consommateurs réguliers provoquée par la légalisation dans de nombreux États.

“Des recherches antérieures montrent des liens entre la consommation de marijuana et les maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, connues pour provoquer une insuffisance cardiaque”, a déclaré Yakubu Bene-Alhasan, MD, MPH, auteur principal de la première étude menée via un Programme de recherche parrainé par les National Institutes of Health intitulé « All of Us ».

“La consommation de marijuana n’est pas sans problèmes de santé, et notre étude fournit davantage de données reliant sa consommation à des maladies cardiovasculaires”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La consommation quotidienne de marijuana augmente le risque d’insuffisance cardiaque de près d’un tiers : étude

La première étude, réalisée dans le cadre du programme de recherche « All of Us » du NIH, a suivi 156 999 patients sur une période d’un peu moins de quatre ans.

Les participants ont déclaré régulièrement une consommation non médicale de marijuana dans le cadre d’enquêtes menées de 2016 à 2022. Chaque individu a été suivi pendant 45 mois maximum après son inscription au programme. L’âge médian des participants était de 54 ans.

Les chercheurs ont découvert que 2 958 personnes, soit près de 2 %, ont développé une insuffisance cardiaque au cours de l’étude.

Dans l’ensemble, la consommation quotidienne de cannabis était associée à un risque accru d’insuffisance cardiaque de 34 %, quels que soient l’âge, le sexe à la naissance ou les antécédents de tabagisme, selon les données. Cependant, l’étude n’a pas précisé comment la marijuana était consommée, ce qui, selon les chercheurs, pourrait avoir un impact sur les résultats cardiovasculaires.

“Nos résultats devraient encourager davantage de chercheurs à étudier l’usage de la marijuana afin de mieux comprendre ses implications sur la santé, notamment sur le risque cardiovasculaire”, a déclaré Bene-Alhasan.

Les consommateurs de marijuana plus âgés souffrant de maladies existantes ont vu un taux d’événements cardiaques ou cérébraux majeurs 20 % plus élevé : étude

Dans la deuxième étude, un autre groupe de chercheurs a analysé les données du National Inpatient Sample 2019, la plus grande base de données nationale sur les hospitalisations aux États-Unis.

En utilisant une population de non-fumeurs de plus de 65 ans présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, ils ont divisé le groupe en non-consommateurs de marijuana et consommateurs de marijuana sur la base des dossiers hospitaliers. La population a été examinée pour détecter les consommateurs de marijuana ayant subi des événements cardiovasculaires tels qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un arrêt cardiaque ou une arythmie au cours de leur séjour à l’hôpital.

Parmi les 28 535 consommateurs de cannabis adultes âgés souffrant de problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie ou le diabète, 20 % couraient un risque accru d’avoir un événement cardiaque ou cérébral majeur pendant leur hospitalisation, par rapport à ceux qui ne consommaient pas de cannabis.

Les consommateurs de cannabis avaient un taux de crises cardiaques 1,6 % plus élevé que les non-consommateurs.

La nature à grande échelle de l’analyse et le fait qu’elle repose sur un codage spécifique à l’hôpital ont toutefois posé des limites à l’étude, ont déclaré les chercheurs.

“Depuis 2015, la consommation de cannabis aux États-Unis a presque doublé et elle augmente chez les personnes âgées. Il est donc important de comprendre le risque cardiovasculaire accru lié à la consommation de cannabis”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Avilash Mondal, MD, médecin résident à Nazareth. Hôpital de Philadelphie dans un communiqué.

Conclusion

Il est important de garder à l’esprit qu’aucune des deux études n’a encore été publiée ou évaluée par des pairs, et que la littérature existante sur le sujet est relativement rare. Cependant, les chercheurs ont suggéré que la communauté médicale continue à approfondir le sujet sur la base de ces résultats.

“Les dernières recherches sur la consommation de cannabis indiquent que fumer et inhaler du cannabis augmente les concentrations sanguines de carboxyhémoglobine (monoxyde de carbone, un gaz toxique) et de goudron (matière combustible partiellement brûlée) similaires aux effets de l’inhalation d’une cigarette de tabac, qui ont tous deux été liés. aux maladies du muscle cardiaque, aux douleurs thoraciques, aux troubles du rythme cardiaque, aux crises cardiaques et à d’autres affections graves », a déclaré Robert L. Page II, Pharm.D., MSPH, FAHA.