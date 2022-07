La marijuana aide-t-elle l’AFib ?

Un peu de bien, plus de mal

“Cela dépend vraiment de l’utilisation que vous en faites”, déclare Uma Srivatsa, MD, professeur clinique de médecine à UC Davis Health. “Si vous l’utilisez pour soulager la douleur, il peut y avoir un avantage car la douleur peut déclencher une fibrillation auriculaire.”

D’un autre côté, dit-elle, de faibles niveaux de marijuana activent votre “combat ou fuite”, ou réponse au stress. Cela signifie qu’il y a plus de chances que votre rythme cardiaque irrégulier s’aggrave. En fait, la marijuana peut augmenter votre fréquence cardiaque jusqu’à 3 heures après l’avoir consommée. Cela rend également les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques plus probables. C’est important parce que si vous avez une fibrillation auriculaire, votre risque d’AVC est déjà cinq fois plus élevé que quelqu’un qui n’en a pas.