La mariée tombe en tournant une bobine, Internet n’arrête pas de rire

La chanson Mera Dil Ye Pukare Aaja de Lata Mangeshkar est actuellement à la mode sur Internet. Les gens font des bobines sur une interprétation remixée de cette piste. Depuis que la pakistanaise Ayesha a dansé sur cette chanson lors d’un mariage, il y a eu un flot de bobines et de vidéos du monde entier. Maintenant, une vidéo d’une mariée a fait surface, et elle a attiré beaucoup d’attention.

Dans ce clip hilarant, une charmante mariée fait une vidéo sur la version tendance de Mera Dil Yeh Pukare Aaja, enfilant un lourd lehenga. Mais en tirant pour la bobine, elle tombe.

Dans la vidéo virale, la mariée peut être vue dans sa tenue de mariage dans un lehenga fortement embelli. Avant que la mariée ne se rende dans la salle des mariages, elle tournait une bobine, qu’elle voulait probablement garder comme souvenir pour le reste de sa vie.

La mariée avance en dansant sur la chanson et tombe à cause de son lourd lehenga. La voyant tomber, la personne qui réalise la vidéo court la chercher ; tandis que la mariée qui est tombée s’est mise à rire. En raison du poids du lehenga, elle était incapable de se lever, ce qui rendait l’incident encore plus hilarant.

Cette vidéo a été partagée sur Instagram par un compte nommé x._.love.07. Le clip est immédiatement devenu viral. Après avoir regardé la vidéo, de nombreux téléspectateurs ont réagi avec leurs anecdotes hilarantes. Commentant la vidéo, l’un des utilisateurs a écrit : “Ye bhi record kar liya”. Tandis qu’un autre a commenté, “Atterrissage parfait”. Beaucoup ont douché des émoticônes riantes sur le post.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici