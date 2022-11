La mariée souffle la poussière de ses vœux de mariage, la réaction du marié n’a pas de prix

Les mariages sont des occasions joyeuses et peuvent être rendus encore plus amusants si la mariée ou le marié ont des tours hilarants dans leurs manches. Cette mariée de Caroline du Sud savait certainement ce qu’il faudrait pour faire rire son époux et sa famille. Dans un clip qui fait maintenant le tour d’Internet, à l’autel, on peut voir la mariée souffler de la fausse poussière de ses vœux écrits sur un papier avant de commencer à le lire. La légende de la vidéo disait: “Quand vous êtes ensemble depuis 15 ans.” Le marié a d’abord l’air déconcerté puis éclate de rire avec les familles. Même le célébrant du mariage ne peut pas se retenir. Jetez un oeil ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été divisés. Beaucoup ont tagué des couples qu’ils connaissaient et qui sortaient ensemble depuis un moment maintenant. Plusieurs ont suggéré qu’ils devraient également le faire lors de leurs mariages. D’autres ont mentionné que ce serait eux à l’autel. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Je continue à regarder ça et je pourrais le regarder un million de fois plus ! Si amusant!” Un autre utilisateur a écrit: “Si” il était temps “était une personne.”

Selon WYFF News, le couple Byron et Christie Jefferies a été présenté par des amis communs en 2006 à l’Université de Clemson. Cependant, le voyage vers l’autel du mariage n’a pas été facile pour le couple. Ils ont souffert de difficultés financières pendant la récession avant que Byron ne perde son père de manière inattendue en 2011. Tous deux ont alors décidé de se concentrer sur leur guérison et d’essayer de se remettre sur pied. L’attente a fini par payer. Lorsque Byron a réalisé son rêve d’être architecte et professeur d’architecture, il a proposé à Christie à l’Université de Clemson entouré de sa famille et de ses amis – l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois en novembre 2021. Le couple s’est marié le 15 octobre au School House Venue dans Travelers Rest.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici