La mariée se marie dans une chambre d’hôpital pour laisser sa grand-mère mourante en être témoin.

Les mariages peuvent être très émouvants. Un grand jour pour les deux personnes qui décident de passer toute leur vie ensemble et aussi pour leurs familles. De temps en temps, nous rencontrons des cérémonies de mariage, qui se déroulent dans les configurations les plus improbables. Certains d’entre eux sont vraiment accablants et peuvent être déchirants. Un mariage similaire qui a récemment eu lieu dans une chambre d’hôpital a touché une corde sensible chez plusieurs utilisateurs de médias sociaux. Au lieu d’un mariage élaboré, une femme a décidé d’organiser une cérémonie intime dans une chambre d’hôpital afin que sa grand-mère, luttant contre le cancer du poumon, puisse en être témoin.

Sean prévoyait d’épouser son fiancé plus tard cette année. Cependant, la santé de sa grand-mère, Avis Russell, a commencé à décliner rapidement. C’est alors que la petite-fille s’est rendu compte qu’Avis pourrait ne pas arriver à son grand jour. Elle a rapidement fait des plans pour déplacer la cérémonie dans la chambre d’Avis à l’hôpital méthodiste, dans le nord-est. La cérémonie intime a été présidée par un ministre et la vidéo de la même chose circule sur les sites de réseaux sociaux. Sean échange ses vœux avec sa chérie du collège tandis qu’Avis tient le bouquet sur son lit surplombant le rituel. Sean portait une jolie robe blanche et un petit accessoire sur la tête. Son mari était vêtu d’une chemise blanche et d’un jean bleu. Il a attaché une jolie fleur sur la poche gauche de sa chemise.

La décision de Sean de surprendre sa grand-mère malade s’est avérée incroyable. La femme de 71 ans, dans la vidéo, peut être vue en train de serrer dans ses bras sa petite-fille et son nouveau mari après la cérémonie. Avis était visiblement ravie alors qu’elle passait certains de ses derniers moments avec beaucoup d’amour et de célébration. La page Facebook officielle du Methodist Healthcare System a partagé la vidéo réconfortante dans un article dédié le 2 juillet.

Avis souffrait d’un cancer du poumon en phase terminale et malgré tous les efforts, sa santé a continué à se détériorer rapidement. Selon le message de l’hôpital, Avis est décédé peu de temps après le mariage. La vidéo de 45 secondes sur la plateforme a ému les internautes aux larmes. Beaucoup ont félicité l’hôpital pour avoir permis au couple d’accueillir la cérémonie. D’autres ont béni et admiré les jeunes mariés pour leur geste attentionné et la façon dont ils ont rendu les derniers moments d’Avis en train de mourir si beaux.

