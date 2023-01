La mariée se coupe les cheveux pour faire un don aux patients atteints de cancer, une vidéo réconfortante devient virale

Les gens cherchent toujours à faire quelque chose d’extraordinaire lors de leurs mariages pour les rendre spéciaux et mémorables. Les mariés se préparent longtemps à l’avance pour créer des moments précieux le jour J qui se surprennent souvent l’un pour l’autre. Récemment, une mariée a décidé de faire quelque chose au-delà de ce que tout le monde aurait pu s’attendre à ce qu’elle fasse. Elle a gardé le marié et les membres de sa famille dans l’attente jusqu’à ce qu’elle abandonne sa réception et annonce qu’elle se couperait les cheveux devant tout le monde pour les donner aux patients atteints de cancer. Quel gentil geste ! La vidéo a capturé tout le moment et est devenue virale pour le geste audacieux de la mariée.

La vidéo a été partagée par Brianna Eslinger (photographe de mariage et vidéaste) sur Instagram. Cela a commencé avec la mariée qui s’est échappée de sa réception de mariage tout en emmenant tout le monde avec elle dans une pièce. Elle a ensuite fait une annonce qui a laissé tout le monde les larmes aux yeux ! “Alors, ici, je sors mes cheveux de mariage et je les donne aux (patients) atteints de cancer”, a-t-elle déclaré d’une voix tremblante et les yeux retenant ses larmes.

Le clip montre la coiffeuse coupant ses longs cheveux, les faisant atteindre la longueur de ses épaules. Elle se retourne alors pour se regarder dans le miroir et hurle de bonheur. La mariée montre ensuite ses cheveux coupés à la caméra, qui étaient prêts à être donnés aux patients atteints de cancer.

Depuis son partage le 9 décembre, la vidéo a amassé plus de 3,4 millions de vues et 170 000 likes sur la plateforme de partage de photos. Les internautes ont commencé à tomber amoureux de la mariée et ont rempli la section des commentaires de réactions réconfortantes. “Magnifique… venant de quelqu’un qui a un cancer de stade 4… merci”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a fait remarquer, “Ce regard déterminé qu’elle a, quel bel acte pour se souvenir de ses proches lors d’une journée spéciale.”

Une dame au cœur pur a fait fondre le cœur de millions d’utilisateurs qui souhaitaient faire quelque chose de similaire pour les « nécessiteux ».

