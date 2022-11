La mariée réinventée – Kelowna Capital News

– Stylisme par Jen Evans Maquillage par Jen Clark Photographie par Lia Crowe

Bouquets audacieux et tenues de mariée aux couleurs vives. Boulevard explore une nouvelle tendance en matière de mariage, où les mariées rejettent les règles et osent être différentes. Voici une chance de créer avec de la couleur, d’être inspiré par la texture et l’accent avec des fleurs durables, saisonnières et cultivées localement. Créée par Julie Rémy, de Fleuris Studio & Blooms, chaque pièce florale réinvente ici les idéaux du mariage avec des bouquets qui mettent en valeur l’unicité et la personnalité de chacun, et montrent différentes approches de la robe de mariée, avec des versions de complexité et de simplicité. Photographié à Gabriel Ross à Victoria.

Gaetano Pesce, de Gabriel Ross Inc. La chaise est une métaphore d’un grand utérus confortable et rappelle les anciennes statues de déesses de la fertilité. Émilie porte une robe en mousseline de soie rouge N 21 (179 $) de Turnabout Luxury Resale; les fleurs sont de Fleuris Studio & Blooms.

robe Angelica en verge d’or par Ulla Johnson (1 038 $) de Bernstein & Gold; ceinture florale de Fleuris Studio & Blooms.

Blazer Poppy par Smythe (795 $), pantalon Poppy par Smythe (450 $), tous deux de Bernstein & Gold; caraco en soie (appartenant à la styliste); “West Boot” en vert céleri par Alohas (328 $) de Footloose Shoes; verdure par Fleuris Studio & Blooms.

Veste courte métallique par French Connection (65 $), de House of Savoy; jupe à feuilles persistantes par Fleuris Studio & Blooms; chaussures métalliques dorées (135 $) par Chinese Laundry de The Bay.

Coiffe par Fleuris Studio & Blooms ; manteau de fourrure vintage de Kristina Eberts (625 $) de House of Savoy; caraco en soie (appartenant à la styliste).

Robe bustier bleue par Frock ! de Tracy Reese (68 $), des chaussures en satin bleu de Stuart Weitzman pour Browns (125 $), des lunettes à paillettes bleues de Dolce & Gabbana (250 $), un bracelet bleu vintage (28 $), le tout de House of Savoy ; Boucles d’oreilles «Margot» d’Avu Jewelry (65 $), collants bleus opaques de Narasocks (19 $), tous deux de Footloose Shoes; fleurs par Fleuris Studio & Blooms.

Robe pêche de KABU International (375 $), boucles d’oreilles en verre taillé et or (68 $), toutes deux de House of Savoy; Cornet de glace fleuri par Fleuris Studio & Blooms.

Modèle : Émilie Hamel

Maquillage et coiffure : Jen Clark

Assistante de production : Christina Compton

Photographié sur place à Gabriel Ross. Un grand merci à Gabriel Ross pour l’accueil de notre équipe.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

