La mariée poursuit le marié en fuite sur plus de 20 km et le ramène au mariage

Le jour du mariage d’une mariée à Bareilly, dans l’Uttar Pradesh, s’est transformé en une poursuite inattendue pour son époux après qu’il eut froid aux pieds et refusa de se marier. Incapable d’accepter d’avoir été éconduite, la mariée, vêtue de ses plus beaux atours de noces, s’est lancée dans une course-poursuite de plus de 20 kilomètres pour retrouver l’homme et l’épouser.

Lorsqu’on lui a dit que son fiancé, avec qui elle était en couple depuis deux ans et demi, ne se présenterait pas alors qu’elle était assise à l’attendre au mandap, elle décida de partir elle-même à sa recherche. Bien qu’il lui ait dit au téléphone qu’il était allé emmener sa mère sur les lieux, elle ne l’a pas cru.

Le marié a finalement été retrouvé dans un bus près d’un poste de police à l’extérieur des limites de la ville de Bareilly. Après des échanges dramatiques qui ont duré deux heures, la mariée, sa famille ainsi que la famille de l’homme l’ont emmené dans un temple.

La famille du marié a consenti au mariage et les deux se sont mariés dans un temple à l’extérieur de la ville de Bareilly. Des vidéos de la cérémonie montrent que le marié en civil passe en revue les mouvements de la cérémonie de mariage sous le regard de leurs familles.

La mariée a été félicitée pour son « courage de sauver son mariage » par les familles et les spectateurs qui ont réprimandé l’homme pour « avoir fui la responsabilité du mariage » après avoir promis d’épouser la jeune fille.