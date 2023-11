La mariée portait Carolina Herrera pour son mariage à Paris qui comprenait des visites de musées à minuit et une discothèque toute la nuit

Samedi, le « quelque chose de vieux » d’Alexa était le mouchoir de ma grand-mère, qu’elle portait dans l’allée, enroulé autour de la tige de son bouquet de muguet. Sa « nouveauté » était ses chaussures : une paire de sandales à talons en satin blanc, conçues par l’équipe produit de Margaux. Son « quelque chose d’emprunté » était des boucles d’oreilles en diamant de Camilla Dietz Bergeron, et son « quelque chose de bleu » était la broderie que Wes Gordon avait mise à l’intérieur de sa robe avec ses nouvelles initiales, ABR, et la date de son mariage : 9.23.23.

La cérémonie s’est déroulée à la Basilique Sainte-Clotilde, l’église préférée du couple à Paris et à quelques minutes seulement de la maison familiale d’Alex. L’église est dotée d’une place et d’un parc et se trouve dans un coin charmant et calme du 7ème arrondissement. (Il se trouve également à seulement six minutes à pied du musée Rodin.)

«La cérémonie a été pour moi le point culminant du week-end», dit Alexa. « La taille et l’ampleur de la basilique Sainte-Clotilde peuvent sembler un peu intimidantes, mais lorsqu’elle est remplie de toutes les personnes qui comptent le plus pour nous dans ce monde, elle nous semble petite et intime. Après l’arrivée de nos familles, Les Petits Chanteurs de France, une incroyable chorale de garçons, ont chanté aux côtés des orgues. Je me tenais devant l’église avec mon père pendant qu’ils chantaient, mais on pouvait même entendre leurs voix et les orgues de la rue et cela nous coupait le souffle.

Le service était dirigé par le Père Michel Remery et s’est déroulé pour moitié en français et pour moitié en anglais. « Mon père m’accompagnant jusqu’à l’autel a été un moment fort, suivi du moment où Alex et moi avons prononcé nos vœux », se souvient Alexa. « Et le moment où nous sommes sortis de Sainte-Clotilde aurait pu être mon préféré. C’était un incroyable tourbillon de confettis, de fleurs et d’acclamations, suivi d’une demi-heure de salutations et d’étreintes, tout le monde sur la place étant couvert de pétales à l’heure dorée.

De là, les invités ont marché ensemble jusqu’au musée Rodin à travers les rues de Paris. Après être entré par l’entrée principale du musée, chacun a été encouragé à explorer les jardins. Les invités sont passés Le penseur et descendez les allées bordées d’arbres menant à l’étang au fond des jardins pour l’apéritif.

Il y avait du vin, du champagne et des cocktails, en plus de diverses stations de plats français sélectionnés et préparés par le chef Daniel de La Falaise. À la fin de l’heure du cocktail, les allées étaient éclairées par des bougies et des violonistes jouaient tandis que les invités parcouraient ensemble le jardin et entraient sous la tente. Les jeunes mariés sont entrés dans la tente au son de la musique forte et tout le monde s’est levé et a agité ses serviettes – une coutume qui était nouvelle pour de nombreux Américains présents, mais qui a suscité un enthousiasme incroyable. Alexa et Alex ont dansé entre toutes les tables, s’arrêtant pour des câlins et des baisers, puis se sont assis pour le dîner.