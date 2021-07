La mariée pakistanaise porte 100 kg de Lehenga le jour de son mariage

Les mariages sont vraiment une affaire spéciale et la mariée et le marié sont plus que disposés à faire un effort supplémentaire pour rendre leur journée encore plus spéciale. Les mariées, en particulier, veulent faire de leur mieux et ressembler à une reine le jour de leur mariage. Et, avec une foule de personnes pour vous aider dans votre look du jour J, il n’est pas impossible de réussir cet exploit. On peut choisir parmi une multitude de matériaux, de designs, de teintes et de styles lorsqu’il s’agit de finaliser leur tenue de mariée. Nous avons vu de nombreuses mariées orner de magnifiques ensembles pour leur journée spéciale sur nos flux de médias sociaux. Il ne sera pas faux de dire que les mariées commencent à planifier leurs ensembles des mois avant leur mariage et essaient de rendre leur tenue aussi unique et magnifique que possible. Une planification rigoureuse, des idées et de l’inspiration entrent dans le look du jour J.

Une de ces mariées enthousiastes a poussé son jeu de mode un cran plus haut en portant un lehenga lourd et complexe qui pesait 100 kilogrammes. La mariée du Pakistan est magnifique dans la vidéo alors qu’elle est assise sur scène avec son fiancé – son lehenga est élégamment étalé sur l’escalier. La vidéo publiée l’année dernière a recommencé à faire le tour d’Internet. Elle est resplendissante dans son ensemble rouge et doré qu’elle complète de bijoux ethniques : maang tika, collier. Un beau voile recouvre ses cheveux qui ont été attachés en chignon. Le marié a l’air fringant dans son sherwani doré et son turban marron.

Les gens avaient des opinions mitigées sur la tenue. Certains ne pouvaient s’empêcher de jaillir de son look de mariée, tandis que d’autres l’ont trollée pour avoir fait un achat si cher pour une seule journée. Quelques-uns ont également dit que la mariée allait s’épuiser après avoir fait quelques pas dans cette robe. Le magnifique lehenga rouge avec de nombreuses broderies à la main a réussi à attirer l’attention de partout sur Internet.

