La mariée opte pour une coiffure au chocolat sucrée

Les mariages indiens consistent à faire un effort supplémentaire pour faire de la journée une affaire grandiose et unique. Des mois passent à planifier tout ce qu’il faut. De la décoration, du menu, de la liste des invités et des arrière-plans scéniques au look de mariage, tout doit être parfait. Expérimenter pour le grand jour n’est pas courant. Mais cette mariée a laissé Internet stupéfait après avoir enfilé une coiffure “unique”. Au lieu d’accessoiriser ses cheveux avec des fleurs et des strass, elle a choisi d’orner ses cheveux de chocolats et de caramels. Le choix unique de la coiffure a amusé Internet.

La vidéo, partagée sur Instagram par Chitras Fashion Studio, montre la coiffure unique de la mariée. Ses cheveux étaient attachés en une tresse épaisse et décorés de chocolats et de caramels. Dans la vidéo, on voit des marques de chocolat populaires comme Milkybar, Ferrero Rocher, 5 étoiles et autres. Pour les boucles d’oreilles, elle portait des caramels Mango Bite qui complétaient sa tenue jaune. La vidéo montre ensuite ces bonbons sur ses bijoux comme matha-patti, maang tika et collier également. Le texte sur l’extrait disait: “Attendez et regardez la coiffure au chocolat”.

La section des commentaires est devenue folle alors qu’ils réagissaient à la vidéo. « Soyez à l’abri des enfants. Sinon, tu as l’air bien », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté:« Aisi harkate bachpan me karte the ghar-ghar khelte time. Fir bhi imbécile patto ka banate le. Par ye harkat nahi ki (Nous avions l’habitude de faire de telles choses dans l’enfance, mais nous utilisons toujours des fleurs et des feuilles. Mais nous n’avons jamais rien tenté de tel) ».

Un utilisateur a apporté son soutien à la mariée et a écrit : “Les gars, c’est la créativité et le talent de quelqu’un, nous devrions donc l’apprécier et non le critiquer”.

Certains l’ont même comparée à la sensation Internet Uorfi Javed. Prenant une apparente fouille dans les quantités de bonbons qu’elle a choisies pour son look, un utilisateur d’Instagram a écrit: “Kitny sweet hai ye (How sweet is she)”. De nombreux utilisateurs ont également laissé tomber des emojis de rire et de sourire narquois dans la section des commentaires. La vidéo a attiré l’attention des médias sociaux et a gagné 6,7 millions de vues.

La vidéo est la preuve que les gens font souvent de grands efforts pour se démarquer des autres et obtenir un look unique. Que pensez-vous du look ?

