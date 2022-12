La mariée interrompt le maquillage de mariage pour nourrir son chien

Les personnes qui ont des chiens de compagnie peuvent garantir qu’ils deviennent une partie essentielle de leur famille. Être parent de chien est un travail à temps plein qui demande beaucoup de dévouement et de temps, peu importe le jour. Une adorable vidéo montrant une mariée interrompant sa séance de maquillage de mariage pour nourrir son chien est l’exemple parfait de l’amour inconditionnel.

La vidéo, publiée sur Instagram, fait maintenant des vagues en ligne. La mariée, Divya, est montrée dans la vidéo en train de nourrir son chien assis sur le sol avec un maquillage partiel et des cheveux coiffés. Alors qu’elle se préparait pour son mariage, elle a fait une pause et a nourri le chien de riz avec ses mains. Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Quand la mariée définit ses priorités”, et nous sommes entièrement d’accord.

La légende qui accompagne la vidéo se lit comme suit : “Les animaux de compagnie sont toujours spéciaux. Pyara sa bond hota hai inke sath. Ma belle épouse Divya a pris une pause pour se préparer car son Buzo avait faim et voulait être nourri avec ses mains.

Le lien attachant entre la femme et son chien gagne rapidement du terrain en ligne. La vidéo saine a eu plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée il y a un jour.

Les chiens de compagnie sont connus pour voler la vedette aux mariés dans des vidéos en ligne auparavant virales. Il y a quelques jours, une vidéo a fait surface d’un marié faisant du vélo dans son lieu de mariage avec son ami à quatre pattes, qui portait également un sherwani.

Lors d’un autre incident, une famille de Dhanbad dans le Jharkhand a organisé une fête d’anniversaire extravagante pour son chien. La vidéo de la soirée était devenue virale. La famille a invité environ 350 personnes à une somptueuse fête d’anniversaire pour leur chien de compagnie, Oscar, et l’a habillé d’un costume qui a coûté 4 500 roupies.

Mots-clés : Mariée, Mariage, Animal de compagnie, Chien, Buzz, Nourriture

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici