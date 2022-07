La mariée et la famille font un tour en bateau jusqu’à la maison du marié au milieu des inondations dans l’Andhra Pradesh

Les plans pour organiser un mariage parfait ont été presque ruinés pour cette mariée du district de Konaseema dans l’Andhra Pradesh en raison de fortes pluies dans la région. Alors que les routes étaient inondées, la mariée et sa famille ont décidé de prendre un bateau jusqu’à la maison du marié et de terminer les rituels de mariage juste à temps. La vidéo montrant la mariée et sa famille se rendant chez le marié, vêtus de vêtements colorés, fait maintenant des vagues sur les réseaux sociaux. Selon un reportage de NDTV, la mariée et le marié avaient préparé leur mariage d’août à juillet pour éviter la mousson. Cependant, leur plan n’a pas fonctionné car la côte de l’Andhra Pradesh a connu l’une des pires inondations de ces dernières années.

Le mariage a d’abord été retardé en raison de fortes pluies et d’inondations, mais la mariée a réussi à monter sur un bateau jusqu’à la maison du marié pour terminer les rituels de mariage.

Cependant, ce n’est pas la première vidéo de ce type du trajet inhabituel d’une mariée vers son lieu de mariage à devenir virale sur Internet.

Plus tôt, l’entrée d’une mariée sur le capot d’une jeep ouverte avait créé une tempête sur Internet. Alors que c’est généralement le marié qui prend part à une procession de mariage, cette mariée de Bhopal, dans le Madhya Pradesh, a non seulement défié le statu quo, mais l’a fait avec style. Dans la vidéo, on peut voir la mariée danser sur les rythmes de la chanson populaire de Bollywood Dilli WaliGirlfriend. La danse de la femme dans la vidéo a rappelé aux gens la scène culminante du film Humpty Sharma Ki Dulhaniya où Alia Bhatt est arrivée à son mariage dans un style similaire.

इनकी ख़ुशी देखकर #HumptySharmaKiDulhaniya फिल्म के क्लाइमैक्स में @aliaa08 का सेलेब्रेशन याद आ गया.

उन्हें मेरी शुभकामनाएं. शादी-ब्याह Une fois dans un moment de vie होता है! बारातियों-घरातियों सबके साथ मिलकर उतना ही ज़ोरदार सेलेब्रेशन तो बनता है. https://t.co/K0xuN374Fp — Dipanshu Kabra (@ipskabra) 31 janvier 2022

La mariée, Bhavna, a insisté sur le fait qu’elle ne se marierait que si elle arrivait à sortir un baraat à la place du marié. L’idée n’a d’abord pas reçu l’approbation de sa famille mais elle a réussi à les convaincre. Après un signal vert de sa famille, elle est arrivée sur le lieu du mariage en sortant son baraat.

