La mariée est devenue rouge après que l’ami du marié a remis un cadeau de mariage inhabituel

L’Inde est un pays fasciné par les mariages et les gens savent sûrement comment en faire un événement amusant. Bien que ce soit le plus grand jour de la vie du couple, les amis et la famille font de leur mieux pour en faire une journée mémorable avec du plaisir, de la nourriture et de la danse. Cependant, l’idée de s’amuser a laissé une mariée rouge au visage après que les amis du marié lui aient offert un cadeau inhabituel à la réception. Une vidéo présentant la réaction de la mariée est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale partagée sur Facebook par un utilisateur nommé Banty Thakur, la mariée peut être vue assise sur la scène lorsque les amis du marié s’approchent du couple et les félicitent. Ils remettent également un cadeau emballé à la mariée. Lorsque la mariée ouvre le paquet, elle trouve un biberon et l’expression de son visage change immédiatement. Peu amusée par la « blague », elle jette la bouteille avec irritation.

Les gens à l’arrière-plan peuvent être entendus en train de rire et de rire en arrière-plan alors que quelqu’un prend la bouteille et la rend à la mariée. Heureusement, vers la fin de ce clip de 16 secondes, une autre personne intervient et lui retire le cadeau.

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 5 juin, la vidéo est devenue virale folle avec plus de 10 millions de vues et plus de 3 millions de likes sur Facebook. Alors que 1,6 mille personnes l’ont repartagé, plusieurs ont posté leurs réactions dans la section des commentaires.

Partageant leur réaction dans le commentaire, les gens ont dit que le clip était vraiment drôle, mais les sentiments de quelqu’un ne devraient pas être blessés pour une farce ou une blague. Pendant ce temps, d’autres ont fouillé la mariée et ont ajouté qu’elle aurait pu être sportive en prenant la blague.

Quelle est votre réaction à la vidéo ?

Cependant, ce n’est pas la seule vidéo virale amusante d’un mariage qui a attiré l’attention des gens en ligne. Dans un autre clip, un marié est tombé en glissade pendant la cérémonie et se balançait autour de son siège. Alors que ses amis ont essayé de le garder, mais l’effort est allé en vain.

