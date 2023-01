La mariée effectue des tractions à la barre lors de sa réception, le marié emboîte le pas

Les passionnés de fitness ne manquent jamais une occasion de travailler ces muscles et leur obsession pour l’entraînement va souvent au-delà de la salle de gym. Même si le gymnase n’est pas accessible pour le moment, ils utiliseront souvent des objets environnementaux comme accessoires pour s’entraîner. Cependant, pouvez-vous imaginer quelqu’un faire de l’exercice le jour de son mariage ? Une vidéo qui est devenue virale récemment montre une mariée et le marié faisant preuve de souplesse lors de leur réception de mariage, entourés d’invités.

Dans une vidéo partagée sur Instagram weddingsutra, alors qu’elle dansait au mariage, la mariée a soudainement fait quelque chose qui a laissé les spectateurs stupéfaits. La mariée a été vue en train de danser dans un magnifique lehenga rose et était absolument magnifique. Cependant, elle ne tue pas seulement avec son apparence, mais avec sa forme physique ainsi que bientôt, elle s’empare d’une barre et on la voit effectuer des tractions avec une facilité absolue. Les invités sont vus l’acclamer comme elle le fait.

Cependant, le marié n’est pas loin derrière car il utilise également la même barre pour effectuer des tractions tandis que la foule l’encourage également. Jetez un oeil à la vidéo virale.

La vidéo a reçu une excellente réponse des utilisateurs, qui ont été amusés. Un utilisateur a commenté: «Est-ce ainsi que les gens célèbrent les mariages de nos jours», tandis qu’un autre a plaisanté: «Ils auraient dû se marier au gymnase». De nombreux utilisateurs ont également pensé que le couple s’était probablement rencontré au gymnase et était tombé amoureux. Certains utilisateurs, cependant, ont estimé que le couple essayait simplement de se montrer dans le grand rassemblement.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici