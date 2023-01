La mariée économise Rs 8 Lakh le jour de son mariage en faisant une chose simple

Les mariages peuvent être une affaire coûteuse. Même juste une robe pour la journée spéciale peut brûler un trou dans la poche. Mais cette mariée canadienne a décidé d’économiser 10 000 € (environ Rs 8 lakh) en faisant cette chose simple. Si vous avez déjà rencontré des mariages occidentaux, il est facile de remarquer que les fleurs sont une partie assez importante de la journée. Alors qu’elle se préparait pour le mariage, Emma Tobin a constaté à quel point les fleurs peuvent coûter cher. En plus de cela, elle a compris à quel point le marché floral contribuait à la pollution. La future mariée de 29 ans a décidé de prendre les choses en main et de faire pousser les fleurs elle-même, a rapporté Irish Mirror. Son fiancé de l’époque, Chris, s’est joint à l’effort et le couple a dépensé 250 € (environ 22 000 ₹) pour acheter les graines de la flore.

En plus d’économiser de l’argent, Emma a également créé de beaux souvenirs avec ses demoiselles d’honneur. Les demoiselles d’honneur ont décidé de couper leurs propres fleurs qui poussaient dans une ferme à Kawartha Lakes, au Canada, le jour du mariage. “J’ai grandi dans cette ferme et j’y ai déménagé quand j’avais neuf ans, j’ai toujours dit que je voulais m’y marier – je n’ai jamais rêvé de faire pousser mes propres fleurs”, a déclaré Emma. Elle a mentionné que puisqu’elle n’avait jamais rien cultivé auparavant, Emma se considérait comme incapable de cultiver quoi que ce soit. Cependant, cette fois, elle a essayé.

Emma a ajouté : « Nous avons planté des graines de tournesol, de zinnia et de cosmos et nous n’y avons pas prêté beaucoup d’attention – nous ne les avons pas taillées, mais elles sont sorties du sol. Après un essai réussi, la famille a décidé de cultiver ses propres fleurs de mariage et Sharon a élaboré un plan d’action.

Sharon, la mère de la mariée, a pris sur elle d’arroser et de désherber les plantes. Le père de la mariée, Paul, s’est également impliqué et a labouré le sol. Le jardin était en fleurs à l’approche du jour du mariage et les mariés ont créé leurs propres bouquets le matin du jour spécial.

C’était beaucoup de travail acharné, comme se souvient Emma. Il a fallu une heure à la noce pour couper et deux heures pour fabriquer les vases. Pourtant, elle l’a décrit comme un “sentiment incroyable” de faire son propre bouquet et de tout assembler.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici