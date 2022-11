La mariée d’Uttarakhand annule le mariage après que la famille du marié lui ait envoyé Lehenga “bon marché”

Alors que les mariages à travers le monde sont annulés en raison d’un décalage entre les familles ou d’une différence entre le couple qui se marie. Dans un cas unique dans le Haldwani de l’Uttarakhand, une mariée a annulé le mariage avec son fiancé parce qu’elle n’avait pas reçu de lehenga coûteux. La jeune fille, appartenant au quartier de Rajpura était déjà fiancée. Elle a fait une crise quand elle a découvert que le lehenga que la famille du marié avait acheté pour elle ne coûtait que Rs. 10 000.

La famille du marié, d’autre part, a affirmé avoir acheté le lehenga exclusivement à Lucknow. Le couple s’est fiancé en juin. Le mariage était prévu pour le 5 novembre.

Le jour du mariage, la mariée a perdu son calme et a refusé de se marier. Selon les habitants, le père du marié a donné à la fille sa carte de guichet automatique pour acheter le lehenga de sa préférence, mais cela n’a pas fonctionné.

Après tout le chahut, l’affaire a été portée à l’attention de la police de Kotwali et la décision de mettre fin au mariage a été prise.

Pendant ce temps, plus tôt, dans l’Auraiya de l’Uttar Pradesh, un mariage a été annulé au dernier moment après que le marié n’ait pas pu lire le journal sans ses lunettes. L’incident du district d’Auraiya a eu lieu après qu’Arjun Singh, un habitant du village de Jamalpur de la région de Sadar Kotwali, ait arrangé le mariage de sa fille, Archana, avec Shivam, qui habite le village de Banshi. Singh a choisi Shivam car il était un “garçon bien éduqué” et a rapidement fixé la date du mariage et a commencé tous les préparatifs. La cérémonie traditionnelle de “Shagun” a également été célébrée avant le mariage, en offrant une moto au marié.

Les choses ont cependant empiré le jour du mariage. Arjun Singh raconte à News18 que “lorsque la procession de Baraat est venue à la maison le 20 juin, le marié a été constamment vu portant des lunettes tout le temps.” Les femmes de la famille, y compris la mariée, se sont senties suspectes de deviner sa faible vue et ont ensuite demandé au marié Shivam à lire un journal hindi sans ses lunettes, ce qu’il n’a pas fait. Le marié ne pouvait pas voir sans ses lunettes, et en sachant cela, la mariée a refusé de l’épouser. Respectant sa décision, la famille de la mariée a également accepté à l’unanimité de annuler le mariage.

