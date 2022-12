La mariée du Kerala jouant Chenda le jour de son mariage est la préférée d’Internet

Une vidéo d’une mariée du Kerala jouant de l’instrument de musique Chenda lors de son mariage fait le tour d’Internet. Dans le clip viral, la mariée est vue en train de jouer avec des artistes de Shinkari Melam avec son tambour accroché à ses épaules. Le marié et son père, qui est un maître de Chendai, ont également pris part au spectacle. Chenda est un instrument traditionnel semblable à un tambour, considéré comme une tradition importante de la culture du Kerala. La vidéo de cette mariée jouant Chenda avec plein d’enthousiasme et d’énergie a pris d’assaut les médias sociaux.

Ce clip a été posté par le compte Twitter @LHBCoach. La légende se lit comme suit : “Une cérémonie de mariage dans le temple de Guruvayur aujourd’hui. Le père de la mariée est le maître de Chendai et la fille le joue avec enthousiasme, son père se joignant également à la fin. Le marié semble également participer ».

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé 1,6 million de vues et plus de 27 000 likes. Dans le clip, le marié a également rejoint la performance de la mariée en jouant Ilathalam. Les utilisateurs des médias sociaux comblent la vidéo de leur amour et de leur admiration.

Une fonction de mariage dans le temple guruvayoor aujourd’hui. Le père de la mariée est le maître de Chendai et la fille le joue avec enthousiasme avec son père qui se joint également à la fin. Le marié semble également participer. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh— BRC-SBC (@LHBCoach) 26 décembre 2022

La vidéo présente une mariée jouant de l’instrument de musique Chenda au milieu d’un groupe d’interprètes. Ses mouvements énergiques avec la musique et les rythmes ont impressionné tout le monde, qui était en admiration devant sa tradition. La mariée est la fille de Sreekumar, originaire de Chowalloor, un maestro de Chenda. Son fiancé est Devanand, originaire de Kannur. La vidéo est devenue virale et les internautes n’ont cessé de s’extasier devant la beauté et le talent de la mariée.

Un utilisateur a écrit : “J’adore ça ! Chenda a joué dans des festivals de temples, c’est fascinant ! ». Un autre utilisateur a commenté: “Les mariages malayali sont aussi géniaux que les films malayalam”. Un utilisateur a également écrit : « La joie et la fierté de ses racines et de son appartenance sont évidentes. Puissent-ils tous rester bénis ».

