La mariée d’Odisha met en scène Dharna devant la maison du marié après qu’il ne se soit pas présenté le jour du mariage

Un marié à Berhampur d’Odisha a abandonné sa mariée au mandap le jour de leur mariage. La mariée avait le cœur brisé et angoissé, donc vêtue de sa tenue de mariée, elle a organisé un dharna devant sa maison. Il a été rapporté que la mariée, Dimple Dash, et le marié, Sumeet Sahu, sont légalement mariés. L’année dernière, contre la volonté de leurs familles, le duo s’est marié dans un bureau de l’état civil. Plus tard, la famille du marié a décidé de célébrer le mariage par des rituels hindous coutumiers en présence d’invités limités le lundi 22 novembre. Dimple et sa famille ont atteint le lieu du mariage à temps, mais il n’y avait aucun signe du marié et de sa famille. Selon le récit de la mariée, le marié ne s’est pas présenté pendant des heures et n’a pas non plus répondu aux appels et aux messages. Au lieu d’attendre la famille au mandap, Dimple et sa mère ont décidé de visiter sa maison et d’organiser un dharna.

Partageant sa version de l’histoire avec India Today, Dimple a informé que leur mariage avait été enregistré le 7 septembre 2020. Depuis que ses beaux-parents la torturent et l’ont même enfermée dans une pièce à l’étage. Dimple a déclaré qu’auparavant, le mari la soutenait, mais qu’il a fini par se ranger du côté de sa famille. Suite au harcèlement, Dimple a déposé une plainte au poste de police de Mahila. Plus tard, le beau-père lui a rendu visite et l’a exhortée à laisser toute l’amertume derrière elle. Dimple a déclaré que c’était lui qui avait proposé l’idée d’organiser une cérémonie de mariage selon les rituels hindous.

La mère de Dimple a également porté de graves allégations contre le marié, Sumeet. Elle a déclaré que Sumeet avait exploité sexuellement sa fille pendant plusieurs jours et ne s’était pas présentée au mariage. « Ma fille est-elle un produit à utiliser et à jeter pour cette famille ou quoi ? » elle a dit.

Dimple et sa mère ont également accusé la police d’avoir accepté des pots-de-vin de la famille Sumeet pour faire taire le problème. Le surintendant de la police de Berhampur (SP), Pinak Mishra, a déclaré que l’affaire étant en instance, le rôle de la police est limité et qu’elle doit agir conformément aux instructions du tribunal.

