La mariée demande à des étrangers de financer son mariage en mettant les détails de PayPal sur la voiture

Les mariages sont plutôt une grande affaire impliquant d’énormes festins, des centaines d’invités, des lieux chics, des enterrements de vie de jeune fille / garçon et d’autres dépenses. Alors que certains préfèrent une cérémonie extravagante, d’autres choisissent de petits mariages avec des invités limités en raison de contraintes budgétaires ou de leur propre choix. Parfois, les amis et la famille aident le couple pour les dépenses ou le couple réduit certains des arrangements. Mais une future mariée a opté pour un moyen inhabituel de collecter des fonds pour son mariage, en demandant à des étrangers de faire un don. Ce cas inhabituel de demande de fonds proviendrait des États-Unis, selon le Mirror, où la mariée en question a affiché son numéro de compte PayPal sur la vitre de sa voiture. Le texte, écrit à la craie multicolore sur la fenêtre avant, disait que la noce se dirigeait vers Austin, au Texas, pour son week-end de célibataire alors que, sur la fenêtre arrière, son numéro de compte PayPal était écrit en rose, espérant que les gens feraient un don.

Une photo de la voiture a été publiée sur le forum de Reddit nommée Wedding Shaming avec une légende qui disait: Donner le PayPal de la mariée à un étranger pour demander de l’argent. Cette décision audacieuse a suscité des réactions mitigées de la part des gens, car certains ont qualifié l’action de trash, tandis que d’autres ont déclaré qu’elles auraient contribué au mariage. Une utilisatrice l’a qualifiée de «super collante» et a déclaré avoir vu deux voitures différentes comme celles-ci pour la même mariée au cours du week-end et les avoir croisées à quelques kilomètres l’une de l’autre.

Une deuxième personne a écrit que si l’on ne considère pas les publications similaires sur Facebook où les gens demandent de l’argent pour leur mariage, alors on ne peut pas considérer cela comme mignon ou drôle. Un autre a fait valoir que le mariage n’est pas une réussite et que les gens devraient cesser de traiter leur mariage comme si les autres s’en souciaient autant qu’eux. Ils ont en outre demandé aux gens de trouver quelque chose d’autre pour mettre leur estime de soi dans ce que j’ai beaucoup plus qu’une fête coûteuse avec eux au centre.

D’autres internautes concernés ont souligné qu’un tel affichage public des détails du compte pourrait s’avérer dangereux car ils pourraient être piratés.

