La mariée de Pune accusée d’avoir roulé sur le capot d’un SUV jusqu’au lieu du mariage

Vous avez peut-être entendu parler d’une grande entrée pour un « baraat », mais une mariée de Pune l’a peut-être dépassée. Une femme de 23 ans, qui s’est rendue mardi à sa cérémonie de mariage sur le capot d’un SUV en mouvement, a été inculpée avec d’autres pour la cascade qui violait la loi sur les véhicules à moteur. Une vidéo de la mariée avait été partagée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, a ajouté la police, les aidant à retrouver la mariée. Le SUV était en route pour Saswad, où se trouvait le lieu du mariage, et la vidéo a été tournée alors qu’elle longeait le Dive Ghat sur la route Pune-Saswad, a déclaré un responsable du poste de police.

« La femme était assise sur le capot du véhicule en mouvement pendant qu’un homme à moto tournait la vidéo. Nous avons inculpé la femme, le vidéaste et d’autres personnes dans le véhicule, y compris le conducteur, en vertu des dispositions de la loi sur les véhicules à moteur et des articles pertinents du code pénal indien, de la loi sur la gestion des catastrophes, de la loi sur la réglementation du Maharashtra Covid, entre autres. Aucun d’entre eux ne portait de masque non plus », a ajouté le responsable.

En avril, une mariée au Pendjab a été condamnée à une amende de 1 000 roupies pour ne pas avoir porté de masque le jour de son mariage à Chandigarh mercredi. Lorsque la police l’a interrogée, elle a cité un «maquillage coûteux» derrière la raison pour laquelle le masque n’était pas porté.

La mariée de la ville de Khanna se dirigeait vers un Gurudwara dans le secteur 8 à Chandigarh pour son mariage avec les membres de sa famille. Étant donné que l’administration de l’UT avait annoncé un verrouillage de la ville, diverses nakkas de police avaient été installées dans la ville. À un kilomètre à peine du Gurudwara, une équipe de police a arrêté la voiture après avoir repéré la mariée assise à l’avant sans masque. Un membre de la police a déclaré: «La mariée a proposé une défense bizarre en disant que le masque aurait ruiné son maquillage coûteux. Même les membres de la famille l’ont soutenue.

