La mariée de Frankenstein Halloween – Hollywood Life

Crédit d’image : PapCulture / SplashNews

Kourtney Kardashian avait des fans qui voyaient double à Halloween. Alors que la fondatrice de Poosh, 43 ans, était une effrayante bonne mariée de Frankenstein, elle n’était pas la seule à s’habiller comme la monstresse. Juste le vendredi avant, petite soeur Kylie Jenner25 ans, a eu exactement le même look, perruque géante et tout.

Le costume d’Halloween de la mère de trois enfants était tout simplement électrisant, avec une perruque noire ébouriffante avec une mèche blanche sur le côté. Donnant au look une ambiance étrange, ses bras étaient enveloppés de bandages et elle portait une robe blanche fluide digne d’une goule.

Kourtney avait l’air de s’amuser trop pour se soucier de copier des costumes quand elle et son mari Travis Barker ont montré leurs looks d’Halloween sur Instagram le 31 octobre 2022. Dans une vidéo, Kourtney s’est balancée sur le classique effrayant “Somebody’s Watching Me” de Rockwell tout en se tenant debout à l’arrière d’un cabriolet avec son mari batteur, qui a été fait comme Frankenstein.

Il semblait que Kourtney avait remarqué le faux pas d’Halloween peu de temps après. Après avoir réalisé que Kylie avait partagé ses propres looks Bride of Frankenstein le 28 octobre 2022, la sœur aînée de Kardashian-Jenner a publié une histoire Instagram d’elle-même assise pour se coiffer et se maquiller. Elle a tenu son téléphone à son oreille dans le cliché, qui était sous-titré, “Quand toi et tes sœurs ne discutez pas des costumes à l’avance @kyliejenner.”

Kylie ne semblait pas s’en soucier. En fait, elle a donné son sceau d’approbation au look en republiant sa sœur avec un simple “Yessss”.

Heureusement que ce n’était pas le seul costume de Kourtney. Elle et Travis sont également devenus effrayants alors que Chucky et le Mariée de Chucky plus tôt dans le week-end. Kourt a posté des photos du duo déguisé en poupées diaboliques sur Instagram et a cité le film dans la légende. « Vous avez obtenu votre souhait. Tu es à moi maintenant poupée », a-t-elle écrit. « Et si vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez aimer, honorer et obéir !

Kylie a également arboré plusieurs costumes au cours de la saison d’Halloween. Tout sortir, ses autres looks inclus Elvire, un extraterrestre effrayant et une “fille de l’espace”. Elle portait également des costumes d’ange assortis avec sa fille Stormi Webster4 et Travis Scott31.