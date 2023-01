La mariée de Bengaluru abandonne sa voiture après s’être retrouvée coincée dans la circulation et prend le métro jusqu’à la salle de mariage

L’entrée d’une mariée à son mariage est l’un des moments les plus cruciaux qu’elle planifie et souhaite qu’il soit parfait. La dernière chose qu’une mariée voudrait vivre le jour de son mariage est d’être parée et coincée dans un trafic terrible qui pourrait perturber son entrée et même retarder l’événement. Mais si jamais vous étiez coincé dans une telle situation, surtout dans une ville comme Bangalore, que feriez-vous ? Une vidéo d’une “mariée intelligente” qui a décidé d’abandonner sa voiture et de prendre le métro pour se rendre à l’heure au lieu de son mariage a surpris les internautes.

La courte vidéo partagée par une page Twitter appelée Forever Bengaluru montrait la mariée toute habillée pour son grand jour en sari et bijoux lourds. On peut la voir dans une station de métro une fois qu’elle a décidé d’abandonner l’idée d’atteindre son lieu de mariage par la route en raison du tristement célèbre trafic de Bengaluru. Plusieurs utilisateurs ont partagé la vidéo de la mariée et de ses amis et de sa famille dans le métro, tous rayonnants d’enthousiasme. La mariée a réussi à atteindre la salle des mariages juste à temps pour le «muhoortha» ou l’heure propice du mariage. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, nous voyons la mariée sur le lieu du mariage où elle est assise dans le mandap pendant la cérémonie et pose pour des photos plus tard.

Quelle STAR !! Coincée dans une circulation dense, Smart Bengaluru Bride abandonne sa voiture et prend le métro pour rejoindre Wedding Hall juste avant l’heure de son mariage !! @peakbengaluru instant 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LsZ3ROV86H— Pour toujours Bengaluru 💛❤️ (@ForeverBLRU) 16 janvier 2023

Le tweet qui accompagnait la vidéo disait : « Whatte STAR !! Coincée dans une circulation dense, Smart Bengaluru Bride abandonne sa voiture et prend le métro pour rejoindre Wedding Hall juste avant l’heure de son mariage !! moment de pointe du bengaluru.

La vidéo partagée plus tôt cette semaine a été bien accueillie sur les réseaux sociaux avec 6 400 vues et compte avec un groupe d’utilisateurs qui ont également laissé des commentaires sur la vidéo.

Un utilisateur a écrit: “Peut-il y avoir quelque chose de plus bangalorien !!!”

Le compte Twitter officiel d’un site matrimonial a également commenté la vidéo et a écrit de manière amusante: “Maintenant, projection: Metrowaale Dulhania Le Jaayenga.”

Projection en cours : Metrowaale Dulhania Le Jaayenga 🥰🚈— Bharatmatrimony.com (@bharatmatrimony) 20 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : “Grâce à Metro, le mariage n’a pas été annulé.”

Pendant ce temps, en septembre de l’année dernière, un médecin était coincé dans la circulation à Bengaluru, qui a été exacerbée par de fortes pluies et des inondations, et a été contraint d’abandonner sa voiture sur la route et de courir à l’hôpital pour effectuer l’opération.

