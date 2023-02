La mariée danse sur la chanson Le Le Aayi Coca-Cola, la vidéo devient virale

On tombe souvent sur des vidéos drôles qui font sensation sur internet. Récemment, une de ces vidéos hilarantes d’une mariée dansant sur la chanson populaire de Bhojpuri Le Le Aayi Coca Cola a fait un énorme bruit sur Internet. Dans la vidéo désormais virale, le marié est vu debout à côté de sa mariée et l’encourage à danser sur la célèbre chanson.

Le clip a été partagé sur Instagram il y a quelques jours et a pris d’assaut Internet. Depuis sa publication, la vidéo a recueilli plus de 893 000 vues. La vidéo a été publiée sur Instagram par l’utilisateur RanjayKumar87.

La courte vidéo s’ouvre montrant la mariée et le marié debout dans une pièce. Dès que la chanson commence à jouer, on voit la mariée danser sur la chanson. Quelques secondes plus tard, le marié la rejoint également et la met à l’aise. La vidéo montre également la présence de quelques autres membres de la famille. Regardez la vidéo ici:

Quelques instants après la mise en ligne de la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont précipités vers la section des commentaires. Un utilisateur a commenté: “Couple drôle.” Un autre utilisateur a écrit: “Si vous vous mariez avec des Tiktokers, cela va arriver.”

Dans la vidéo, la mariée est vue vêtue d’un magnifique lehenga rouge vif, tandis que le marié porte un costume-pantalon blanc. Le clip montre également le marié regardant sa mariée avec un sourire radieux. Si vous n’avez pas regardé cette vidéo virale, allez la regarder tout de suite.

Ce n’est pas la première fois, les vidéos de mariage intriguent souvent Internet. Il n’y a pas si longtemps, une de ces vidéos amusantes faisait un énorme buzz sur Internet. La vidéo montrait la danse hilarante d’une mariée et en la regardant, même le marié ne pouvait pas contrôler son rire.

La chanson Bhojpuri Le Le Aayi Coca Cola a été chantée par la superstar Khesari Lal Yadav et la chanteuse Shilpi Raj. Les paroles de la chanson ont été écrites par Prakash Barud. Cette chanson a été un super hit lors de sa sortie et a créé un tollé sur les réseaux sociaux.

