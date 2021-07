La mariée commence à jouer ‘Kabaddi’ sur scène pendant la cérémonie des guirlandes, la vidéo devient virale

Les mariages indiens sont un énorme spectacle. Avec un éventail de rituels précédant et précédant le grand jour, chaque couple et leurs familles, y compris les personnes âgées, ne ménagent aucun effort pour faire de la célébration un moment inoubliable. Internet regorge de photos de mariage, de vidéos allant d’expériences élaborées à hilarantes, que tout le monde peut voir. Voici une de ces vidéos de mariage hilarantes où les mariés sont vus en train de se faire une guirlande lors de la cérémonie du «varmala». La mariée met humblement la guirlande sur le cou du marié, mais quand vient le tour du marié, on la voit s’éloigner de lui de manière ludique et courir ici et là sur la scène.

Voici la vidéo :

On peut voir la mariée courir autour de la scène et, d’une main, elle ajuste également son lehenga, ce qui s’est presque traduit par un jeu de sport de contact « kabaddi ». Le marié essaie de mettre la guirlande autour de son cou mais elle est trop rapide pour qu’il la rattrape. Ce n’est qu’après avoir ralenti un peu que certains amis du marié sont intervenus et l’ont aidé à mettre une guirlande sur le cou de la mariée.

La vidéo est devenue virale sur Facebook avec vingt-quatre mille personnes qui ont réagi.

Ces vidéos hilarantes sont nombreuses, surtout lorsqu’il s’agit de mariages. Une vidéo récente d’un mariage est devenue virale et montrait le marié qui s’était endormi pendant son mariage. La vidéo hilarante, partagée par Niranjan Mahapatra, montrait un couple assis sur scène, dans toutes leurs parures de mariage. La mariée semblait extrêmement active alors qu’elle interagissait avec les gens. Cependant, le marié était exactement le contraire. Gardez « être actif » de côté, il n’a pas pu garder les yeux ouverts tout au long de la cérémonie. Une majorité d’internautes ont plaisanté à ce sujet et ont été assez amusés par la vidéo. L’un des utilisateurs a même alerté le marié en écrivant: « Jag ja. Koi aur shaadi kar le jaayega. Réveillez-vous, quelqu’un d’autre l’épousera).

