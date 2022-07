La mariée cache des peintures emblématiques dans son Mehendi au lieu du nom du marié

Les mariages en Inde ne sont rien de moins qu’un festival, chaque cérémonie accordant une grande importance aux traditions que les gens suivent depuis des siècles. Une de ces traditions est que les mariées cachent les noms de leurs mariés dans son Mehendi. Cependant, brisant le stéréotype, une mariée moderne a ajouté une dimension significative à sa cérémonie Mehendi en ajoutant une touche artistique. Au lieu d’ajouter le nom de son mari, la mariée, Anjali Tapadia a choisi une série de peintures emblématiques à cacher dans son Mehendi. Elle est allée sur Instagram pour partager une vidéo de bobine affichant son Mehendi, mettant ainsi en valeur les vraies peintures d’artistes stellaires et leurs illustrations sur ses mains.

Le Mehendi spécial comprenait l’emblématique La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai, Femme Au Collier Jaune de Pablo Picasso et Le Baiser de Gustav Klimt. Tout en partageant la vidéo de la bobine, Anjali Tapadia a partagé que son mari Aakarsh Tandon avait identifié avec précision toutes les peintures spéciales. Elle a partagé que son “amour est fort avec celui-ci”.

La mariée a expliqué comment les mariages peuvent donner une grande anxiété. Alors que la mariée a fait de son mieux pour garder la cérémonie sous contrôle, les choses ont mal tourné et ont échoué sous la pression d’orchestrer un gros mariage devant les invités. Anjali a partagé qu’elle avait choisi d’inclure les peintures dans son Mehendi comme mécanisme de guérison pour la garder calme à tout moment. Ce faisant, cette tournure lui a également permis d’ajouter une touche personnalisée d’elle-même à la cérémonie spéciale, la rendant ainsi plus significative.

Elle a expliqué: «Les mariages peuvent être anxiogènes. Surtout si les choses ne sont pas sous votre contrôle et sont orchestrées par les familles. Cela fait partie des nombreuses petites choses que j’ai faites pour me calmer et ajouter une touche d’Anjali à chaque cérémonie ». Jetez un oeil à la vidéo virale ci-dessous:

Dès que la bobine a fait surface en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps. Avec plus de 45 000 likes, sa touche spéciale a été largement appréciée par les internautes. Alors que beaucoup ont soutenu sa décision d’ajouter une touche créative, d’autres ont posé des questions sur l’artiste Mehendi. Des compliments comme “beau”, “créatif” et un barrage d’émoticônes de feu et de cœur ont inondé la section des commentaires de son message.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.