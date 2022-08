La mariée bat le marié avec ses mouvements énergiques de Bhangra en talons hauts, devient virale

La confrontation de la mariée contre la danse du marié est l’une des parties les plus excitantes des festivités avant le mariage dans la culture indienne. Mais cette mariée a poussé le niveau d’enthousiasme d’un cran plus haut lorsqu’elle est arrivée sur la piste de danse en talons hauts. Elle a glissé sur le sol une fois mais cela ne l’a pas arrêtée et elle a continué à mettre le feu à la scène de danse avec ses mouvements énergiques de bhangra.

La vidéo qui devient virale sur Instagram montre la mariée indienne enfiler une superbe robe à fleurs à une épaule. Avec une manche ballon bouffante d’un côté, la magnifique robe était cintrée autour de sa taille avant de se transformer en une élégante robe d’été fluide. La mariée a utilisé des talons hauts pour finir son look en invitant son fiancé à la rejoindre sur la piste de danse.

Au début, le marié semble timide mais lorsque la mariée commence à montrer ses mouvements de bhangra, cette dernière se joint rapidement pour la défier. Après quelques sauts, le marié utilise à juste titre la piste de danse pour effectuer un pas assis en l’air, incitant tous les spectateurs à huer et à l’encourager. Alors qu’il semblait que le défi de la danse se dirigeait vers le marié, la mariée balaie rapidement la victoire en exécutant la même étape difficile avec ses chaussures tendance.

Le défi a été relevé sur la chanson à succès punjabi Mundian To Bach Ke de Panjabi MC. Vers la fin, tous les amis et les membres de la famille ont l’air extrêmement heureux d’être témoins du moment spécial du couple. Tout en partageant la vidéo, la sœur de la mariée a déclaré: “Désolé Ishaan, mais ma sœur a (définitivement) gagné celle-ci.”

Un utilisateur a partagé son expérience personnelle de la danse en talons hauts et a déclaré: “Mec, elle a dansé en talons crayon sur le sol glissant… Je marche comme une vieille tortue qui aussi en talons blocs sur un sol normal, elle a gagné mon respect”. Un autre a ajouté: “J’adore regarder d’autres personnes embrasser leur culture et danser de manière si magnifique et ils forment tous les deux un beau couple.” Regardez le clip viral ci-dessous :

La vidéo heureuse a gagné plus de 80 000 likes sur l’application de partage de photos.

