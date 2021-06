La mariée «affamée» se lamente sur ce qu’elle mangera après les rituels de mariage, une vidéo hilarante laisse les internautes en rupture

La vidéo d’une mariée affamée qui parle de suivre un régime avant le mariage et de ne pas pouvoir manger pendant des heures à cause du mariage devient virale sur Instagram. Dans la vidéo partagée par un compte Instagram witty_wedding, on peut voir la mariée Upasana parler pendant qu’une personne attache la bordure de son sari à ses cheveux. Elle dit qu’elle a arrêté de manger et qu’elle a perdu cinq kilos pour le mariage. Elle poursuit en disant qu’elle prévoit de manger beaucoup après la cérémonie. Elle partage également qu’elle n’a pas pu avoir la chance de manger depuis la veille à cause des rituels.

Elle ajoute que lorsqu’elle a eu l’occasion de manger pendant la soirée, elle a perdu l’appétit et n’a pas eu faim alors elle a peu mangé. Elle dit qu’elle n’a même pas pris de petit-déjeuner et qu’elle n’a pas pu prendre de thé. Elle révèle en outre ses plans selon lesquels dès que les rituels sont terminés, elle dirait à ses maris de lui remettre des assiettes de nourriture et de la laisser manger autant qu’elle le souhaite.

Réagissant à la vidéo amusante, les utilisateurs d’Instagram ont commenté en disant qu’ils avaient peur du jour de leur mariage s’ils devaient s’abstenir de manger. Soulignant que la mariée était toujours heureuse sans la nourriture, un utilisateur a écrit dans des commentaires qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il survivrait à son « jour J » si cela lui arrivait.

La vidéo, initialement partagée par la maquilleuse de la mariée Manisha Saini, a été vue plus de 16 000 fois sur Instagram. Partageant la vidéo, Saini a demandé qui avait tous prévu de manger de cette manière lors de leur mariage.

UNE vidéo qui est devenu viral plus tôt ce mois-ci a montré une mariée appréciant les golgappas à son mariage.

