La mariée a été abattue lors de son mariage avec une balle dans la tête alors que les invités tiraient en l’air lors d’une célébration qui a mal tourné

UNE MARIÉE a été tuée à son propre mariage lorsqu’une balle de fête perdue tirée par un invité l’a frappée à la tête.

Mahvash Leghaei, 24 ans, portait un toast à son mariage après la cérémonie en Iran lorsque le coup fatal a été tiré par un fusil de chasse de grande puissance.

Mahvash Leghaei célébrait son mariage lorsqu’elle a été accidentellement abattue Crédit : Flash d’information

Le jeune homme de 24 ans a été touché à la tête par la balle Crédit : Flash d’information

La seule balle aurait traversé le crâne du diplômé en psychologie.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et était dans le coma avant de mourir plus tard.

Deux invités masculins ont également été blessés par les coups de feu.

Le tireur – qui, selon la police, avait “un mauvais contrôle de l’arme” – a ensuite pris la fuite avant d’être retrouvé par les flics.

Le porte-parole de la police, le colonel Mehdi Jokar, a déclaré: “Nous avons reçu un appel d’urgence concernant une fusillade dans une salle de mariage de la ville de Firuzabad et des officiers ont été immédiatement dépêchés.

“Les agents ont découvert que quelqu’un avait tiré avec un fusil de chasse dans le cadre de la tradition nomade locale, mais malheureusement à cause de la foule et du mauvais contrôle de l’arme par la personne, il a réussi à tirer sur trois personnes, deux hommes et la mariée.

“Le tireur s’est ensuite enfui mais la police a retrouvé l’homme qui portait toujours le fusil de chasse sans permis qui avait été tiré lors du mariage.”

La coutume de tirer avec une arme à feu lors des mariages est encore courante au Moyen-Orient – bien qu’elle soit illégale.

Selon des informations locales, deux balles ont été tirées, la seconde touchant la tête de la mariée et deux autres personnes.

Le tireur a été identifié comme étant un homme de 36 ans qui n’a pas été nommé, mais il a compris qu’il s’agissait d’un cousin du marié.

Le porte-parole de la police a ajouté: “Naturellement, toute perturbation de l’ordre public comme celle-ci franchit la ligne rouge avec la police doit agir, et les gens doivent savoir que pour créer une communauté sûre, le tir est interdit lors des mariages.

“Nous prendrons des mesures sévères contre quiconque enfreint cette règle.”

L’oncle de Mahvash a déclaré qu’elle travaillait comme assistante sociale pour aider les toxicomanes à se rétablir.