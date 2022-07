La mariée a demandé à un ami graphiste de faire des invitations de mariage et voici les résultats

Il y a une raison qu’ils disent, vous ne devriez pas faire affaire avec des amis parce que lorsque vous le faites, il y a de bonnes chances d’être déçu, tout comme une future mariée. La mariée avait demandé à son ami graphiste de faire son faire-part de mariage. Les invitations ont été partagées sur le forum Reddit avec la légende suivante : « La mariée a demandé à une de ses amies qui étudiait le graphisme de concevoir ses invitations. Cela ressemble à Times New Roman [font] sur un fond de flocon de neige !

Cependant, lorsque les conceptions finales sont arrivées, ce n’était rien comme la mariée s’y attendait. “Ma mère (qui n’est pas bonne avec les ordinateurs) a fini par concevoir elle-même de bien meilleures invitations sur un site Web de mariage”, a déclaré la mariée tout en partageant sa déception. Les invitations simples comportaient un fond de flocon de neige avec des textes utilisant la police Times New Roman, ce qui suggérait qu’elle avait peut-être été conçue à l’aide de Microsoft Word et non d’un logiciel dédié à la conception graphique.

La publication a rapidement créé des vagues en ligne, suscitant des réactions variées de la part des utilisateurs de Reddit. “Ouais, je n’arrêtais pas de regarder le” dîner de réception “en majuscule”. Je ne pense pas que la réception aurait dû être capitalisée, mais je ne suis pas non plus le meilleur écrivain du monde », a lu le commentaire. Réagissant à la photo, un utilisateur qui prétendait être un graphiste a déclaré que les invitations ressemblaient à un “travail du premier semestre”. “En tant que graphiste (10 ans maintenant), cela ressemble au travail de certains de mes anciens camarades de première année de premier semestre”, ont-ils écrit tout en ajoutant que la capitalisation mal placée et la typographie au-delà de la base lui faisaient penser que c’était “légitimement conçu ” dans Word.

Un troisième utilisateur a plaisanté en disant que l’ami détestait clairement la mariée. “Aha, ils auraient dû attendre que l’amie FINISSE son diplôme”, a lu un autre commentaire.

L’un des utilisateurs a écrit que si l’invitation au mariage était conçue gratuitement ou si le concepteur n’était pas rémunéré pour le temps, la mariée recevait l’invitation qu’elle méritait. Cependant, s’il s’agissait d’un concert rémunéré, les conceptions étaient terribles.

