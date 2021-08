Une JEUNE mariée est décédée d’une crise cardiaque une heure seulement après s’être mariée dans un village égyptien, a-t-on appris.

Isra Shaaban, 21 ans, a été enterrée le lendemain de ce qui aurait dû être l’un des jours les plus heureux de sa vie.

Isra Shaaban est décédée d’une crise cardiaque une heure après son mariage Crédit : Flash info

Le jeune de 21 ans s’est senti malade après son arrivée à la maison Crédit : Flash info

Elle se serait sentie fatiguée après être entrée dans sa nouvelle maison du village de Medoum dans le gouvernorat de Beni Suef, dans le nord de l’Égypte, après son grand jour.

La jeune mariée a alors ressenti de vives douleurs à la poitrine et a dû être transportée à l’hôpital.

Tragiquement, elle a subi une crise cardiaque et a choqué sa famille et sa région en deuil, selon Gulf News.

Son cousin Mohammad Hamed a déclaré : « Hier, nous avons assisté au mariage d’Isra où tout le monde était heureux, aujourd’hui, nous l’avons enterrée.

« Nous étions heureux et avons participé au mariage et une heure plus tard, nous avons reçu l’appel. La tristesse a affligé tout le village.

Les médias locaux ont déclaré que le village était sous le choc et que de nombreux habitants ont assisté aux funérailles de la jeune femme.

Un villageois aurait déclaré : « La mariée a ressenti de l’épuisement et des douleurs aiguës au ventre et à la poitrine après la fin de la fête de mariage.

« Elle a demandé à sa famille de ne pas la quitter. La mariée a été emmenée à l’hôpital où elle a rendu son dernier soupir à son arrivée. »

On ne sait pas si les autorités locales enquêtent sur la mort de la mariée.

Un incident similaire s’est produit en Égypte il y a plusieurs semaines lorsqu’une jeune femme a été soudainement frappée de maladie et est décédée dans un centre médical du gouvernorat de Sharqia quelques jours avant son grand jour.

Sa famille et son village sont sous le choc Crédit : Flash info