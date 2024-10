La marge démocrate d’un siège donne le contrôle de la Chambre des représentants de Pennsylvanie lors du vote d’automne

HARRISBURG, Pennsylvanie — Les républicains législatifs de Pennsylvanie aimeraient adopter des exigences supplémentaires en matière d’identification des électeurs, restreindre l’avortement et apporter des modifications aux élections pour améliorer leurs chances de remporter les élections judiciaires. Les démocrates veulent augmenter le salaire minimum de l’État et élargir les droits civiques des personnes LGBTQ.

Au sein d’une Assemblée générale très divisée, ces propositions n’ont abouti à rien.

Le mois prochain, les électeurs de l’État détermineront s’ils doivent changer cette dynamique, en occupant les 203 sièges de la Chambre et la moitié des 50 membres du Sénat. Les démocrates se présentent aux élections avec une majorité d’un siège à la Chambre, tandis qu’au Sénat, les républicains disposent de 28 sièges et donc d’un contrôle majoritaire.

Les démocrates devraient inverser trois sièges au Sénat pour amener la chambre dans une impasse de 25 à 25, laissant le lieutenant-gouverneur démocrate Austin Davis rompre les égalités sur les votes de procédure, mais pas l’adoption finale de la législation. Ils espèrent enfiler l’aiguille en prenant des sièges du GOP à Harrisburg, Erie et dans la région de Pittsburgh tout en renvoyant tous leurs propres titulaires.

Cette année, quelques dizaines de courses législatives à travers le pays pourraient déterminer le contrôle des partis dans les capitales des États, affectant les lois des États sur l’avortement, les armes à feu et les droits des transgenres. Le contrôle de l’État est plus important politiquement à la suite des récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis, qui affaiblissent surveillance réglementaire fédéraledonnant plus de pouvoir aux États.

Lors des élections à la Chambre des représentants, il est courant que seules quelques douzaines de courses soient suffisamment serrées pour être compétitives – une poignée dans le cas des élections à la Chambre des représentants. Banlieue de Philadelphie avec d’autres dispersés dans tout l’État.

Les démocrates ont été aidés par la redéfinition des circonscriptions électorales lorsqu’ils ont renversé un filet de 12 sièges il y a deux ans, reprenant le contrôle majoritaire après plus d’une décennie dans le désert législatif. Une règle de l’État liant le statut de majorité aux résultats des élections plutôt qu’aux nouveaux postes vacants a permis aux démocrates de conserver le contrôle de la chambre même si deux membres ont démissionné cet été et ont donné aux républicains une marge de 101-100. Ces sièges ont été pourvus le 17 septembre par des démocrates qui se sont présentés sans opposition, et tous deux n’ont pas non plus eu d’opposition aux élections générales.

Cet automne, plus de la moitié des circonscriptions de la Chambre n’ont qu’un seul candidat sur le bulletin de vote.

Parmi les cibles républicaines à la Chambre se trouve le représentant Frank Burns, un démocrate du comté de Cambria qui est resté au pouvoir malgré les défis biennaux du GOP dans la région très républicaine de Johnstown. Un autre est le représentant Jim Haddock, un démocrate de première année qui a remporté les districts de Lackawanna et Luzerne avec environ 4 points de pourcentage il y a deux ans.

Les démocrates espèrent renverser le représentant Craig Williams, R-Delaware, qui a fait une tentative infructueuse pour la nomination du procureur général du GOP ce printemps. En dehors de Pittsburgh, la représentante Valérie Gaydos est également considérée comme relativement vulnérable.

Le représentant Nick Pisciottano, un démocrate, abandonne son district du comté d’Allegheny pour se présenter au Sénat de l’État. Le représentant Jim Gregory a perdu la primaire républicaine face à Scott Barger, qui est sans opposition dans un district du comté de Blair. Brian Rasel, un républicain, ne fait face à aucun autre candidat pour succéder au représentant George Dunbar, R-Westmoreland.

Le représentant Malcolm Kenyatta, démocrate de Philadelphie, n’a pas d’opposition à sa réélection, mais il se présente également au poste de vérificateur général, ce qui soulève la possibilité que les deux partis soient à égalité après le décompte des votes.

Les courses au Sénat de l’État largement considérées comme les plus compétitives sont les efforts de réélection du sénateur Dan Laughlin, R-Erie, et du sénateur Devlin Robinson, R-Allegheny. Le sénateur républicain du comté de Dauphin, John DiSanto, ne brigue pas un autre mandat après que son district ait connu des changements importants grâce au redécoupage. La représentante de l’État Patty Kim, D-Dauphin, et Nick DiFrancesco, républicain et trésorier du comté de Dauphin, s’affrontent pour succéder à DiSanto.

Les démocrates doivent défendre l’ouverture du Sénat de l’État de Pittsburgh en raison du départ à la retraite du sénateur démocrate Jim Brewster. Pisciottano affronte la propriétaire républicaine de la société de sécurité, Jen Dintini, pour le siège de Brewster.