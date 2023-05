La marge de surveillance de la chaleur pour les erreurs diminue, le retour tardif tombe à plat dans la défaite du match 5 contre les Knicks

NEW YORK – Pendant 10 jours et plus de quatre matchs, le Miami Heat avait fixé les conditions d’engagement. Non seulement ils ont battu les New York Knicks, mais ils les ont également défaits. Dans les jeux 3 et 4, alors qu’ils prenaient une avance décisive dans leurs demi-finales de la Conférence Est, ils ont absorbé les Knicks, transformant les forces de New York en leurs propres et les poussant hors de Miami brisés.

Mais comme ils sont entrés dans le match 5 ici, il n’y avait aucun sentiment de fait accompli. Le Heat a eu trop de faiblesses cette année, et le Madison Square Garden, pas tout à fait bruyant mais néanmoins bruyant, faisait toujours signe. Tout comme une équipe affamée des Knicks qui ne veut pas clore sa saison de rêve aussi tôt.

Le Heat est tombé 112-103 mercredi soir, subissant sa première véritable déception de la série, bien qu’il mène toujours 3-2 alors qu’il retourne à Miami. Il y avait tout simplement trop de problèmes et trop peu de solutions. Aucun ne les surplombait plus que Jalen Brunson, le meneur 6-1 des Knicks, qui a avalé chaque erreur défensive du Heat, chaque hésitation et demi-mesure, et s’est écrasé avec la force de 38 points en 48 minutes. Brunson ne s’est jamais assis et n’a jamais cédé, contrairement à Miami.

C’était la perte du Heat. Ils n’ont pas pu résoudre Brunson car il a rincé leurs espoirs d’un retour facile à la maison avec une longue liste de 3, de coureurs et de reculs. Pire encore, le Heat s’est effondré au milieu du match, perdant une avance de 10 points après le premier quart et écoutant le Garden rock alors que les Knicks montaient 19 au troisième. Ils ont perdu leur zeste et leurs amarres défensives et ont tout de même récupéré pour en faire un match de deux points à la fin du quatrième.

« Il va continuer à attaquer », a déclaré Erik Spoelstra. « Il va continuer à manipuler la défense. Il est agressif. Il est physique. Mais il sait aussi tirer des fautes. Il est intelligent. Il a donc cette combinaison. Ainsi soit-il. Vous devez le respecter en tant que concurrent et faire le travail. Il a été capable de faire le travail et de faire ces gros jeux importants. Nous travaillerons pour nous assurer de surmonter quoi que ce soit. C’est les séries éliminatoires. Vous devez vous attendre à des jeux « A ». Nous pouvons battre des équipes lorsqu’elles apportent leur jeu « A » ; nous pouvons encore trouver un moyen de gagner. Mais nous n’avons pas pu le faire ce soir.

Il laisse le Heat dans une position favorable mais précaire. Bien qu’ils rentrent chez eux, ils ont déjà perdu une précieuse occasion de mettre fin à cette série de deuxième tour. Ils pourraient encore y mettre fin vendredi soir, mais leur marge d’erreur est beaucoup plus mince maintenant.

Il n’y avait pas beaucoup de consternation mercredi de la part du Heat, juste du calme. Ils ont déploré la perte mais sans trop d’émotion, familiers avec les exigences des montagnes russes des séries éliminatoires.

Les Knicks ont fait monter le Heat en spirale dans le troisième; agitant dans leurs rotations, impétueux sur les planches et bloquant les regards ouverts. Brunson les a mis dans une impasse et Julius Randle s’est remis d’un mauvais quart d’ouverture pour marquer 24 points. À cinq minutes de la fin de ce quart-temps, New York menait 73-54 et gardait le contrôle du match.

RJ et Julius l’ont fait dans la victoire des Knicks Game 5 💪 Barrett : 26 PTS, 7 CER

Randle: 24 PTS, 5 REB, 5 AST, 4 3PM#NBAPlayoffs présenté par @GooglePixel_US pic.twitter.com/OBQPBVeLiS – NBA (@NBA) 11 mai 2023

Ensuite, le Heat s’est mis au travail, désarmant les Knicks avec leur défense de zone et regardant Duncan Robinson et Kyle Lowry les repousser. Spoelstra a senti une opportunité et ressenti l’urgence. Il a amené Jimmy Butler pour commencer le quatrième, un geste rare, car il a joué 43 minutes. Avec 2:37 à faire, c’était 103-101 et le jeu était à gagner.

Mais les grandes courses sont difficiles à maintenir et Miami a frappé un mur. Il n’a pas pu fermer le retour, ratant des tirs alors que Mitchell Robinson, envoyé à plusieurs reprises sur la ligne en raison de ses problèmes là-bas, a réussi 4 des 6 lancers francs pour aider à le glacer. Isaiah Hartenstein a claqué à la maison un raté de RJ Barrett, puis Barrett a réussi quatre lancers francs, le dernier de ses 26 points, pour donner aux Knicks une marge de manœuvre.

Après la défaite, Spoelstra a souligné ce début de troisième quart comme point de rupture. Les Knicks ont commencé le deuxième quart avec une séquence de 18-2 dans les trois premières minutes après avoir marqué seulement 14 points au premier quart. Dans le troisième, ils ont commencé avec une poussée de 23-7.

« C’était très inhabituel », a déclaré Spoelstra. «J’ai dû appeler deux temps morts dans les six premières minutes et ils l’ont pris à partir de là, mais nous avons riposté et les matchs sont longs. Nous ne sommes jamais en mesure de surmonter complètement la bosse.

Cela rappelait les problèmes du Heat. Ils ont été dépassés par 16 rebonds et abattus. Ils ont trop commis de fautes, avec 11 de plus que les Knicks. Leur deuxième unité, forte de cette série, a été surclassée. Butler n’a marqué que 19 – sa plus faible production de ces séries éliminatoires – et Robinson, avec neuf de ses 17 points, était leur béquille offensive en quatrième. Bam Adebayo a joué un match solide, avec 18 points et huit rebonds, mais a été plus calme en seconde période. Ils n’étaient pas dominants sur les planches offensives comme ils l’avaient été, et les Knicks semblaient gagner la plupart des balles perdues.

Bam du verre ☑️ pic.twitter.com/etmaz69ItY – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 11 mai 2023

« Ce n’était pas comme s’ils nous avaient anéantis dans ce match, mais je dirais objectivement qu’ils nous ont battus au ballon et ont été plus agressifs », a déclaré Spoelstra. Puis l’entraîneur du Heat a ajouté: «Le jeu récompense généralement les agresseurs. Ce n’était pas une avalanche en leur faveur, mais les séries éliminatoires sont difficiles.

Par la suite, les Heat sont restés pour la plupart impassibles. Ils avaient presque imposé un grand retour et même dans leur pire émission de la série, ils l’ont encore presque terminée.

Même leur tir misérable a été transformé en positif. Le Heat n’a frappé que 13 de ses 43 3, mais a eu tellement de tirs ouverts qu’il s’est senti justifié dans sa sélection.

« Oh, ouais, » dit Butler. « À chaque fois. Continuez à prendre ces clichés. Nous allons faire ces clichés. Je ne pense pas que l’infraction était le problème.

Il reste au moins un match de plus entre ces deux ennemis historiques, sinon deux. Le Heat conserve le dessus, mais le match 5 a apporté des fissures.

Les Knicks ont déjà montré leur main. Brunson a joué tout le match, tout comme Quentin Grimes, qui a dépouillé Butler à la fin du quatrième malgré ses hésitations. Leur zèle et leur intensité ont parfois laissé le Heat harcelé et sur le pied arrière. Ils ont récupéré, mais il était trop tard et pas assez fort pour le balancer.

Pourtant, le Heat a laissé New York invaincu par la défaite. Maintenant, une date à domicile vous attend et une autre chance de passer à la finale de la Conférence de l’Est.

« Rien n’est facile dans les séries éliminatoires », a déclaré Spoelstra. « Il faut tout gagner. On s’attendait à ce que ce soit difficile. »

(Photo de Julius Randle et Bam Adebayo : Elsa / Getty Images)