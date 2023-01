La marge de manœuvre budgétaire se resserre alors que l’économie vacille, selon le ministre adjoint des Finances

L’économie canadienne fait face à une année “turbulente”, mais le gouvernement fédéral a encore une certaine marge de manœuvre pour les grandes priorités, y compris un nouvel accord sur les soins de santé avec les provinces, a déclaré mardi le ministre associé des Finances, Randy Boissonnault.

Les remarques de Boissonnault sont intervenues alors que le cabinet libéral fédéral se réunissait le deuxième jour d’une retraite de trois jours à Hamilton, en Ontario, où l’économie et le prochain budget fédéral étaient à l’ordre du jour.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté mardi une mise à jour économique au cabinet, et des économistes et le statisticien en chef du Canada ont également informé les ministres de la situation à laquelle le Canada et le monde sont confrontés.

Cela est arrivé le jour après qu’un rapport conjoint du Conseil canadien des affaires et de Bennett Jones a averti que les prévisions financières présentées dans le dernier budget fédéral et l’énoncé économique de l’automne étaient probablement trop optimistes.

Le rapport, rédigé par l’ancien gouverneur de la Banque du Canada David Dodge et l’ancien conseiller libéral en politique financière Robert Asselin, a déclaré que les prévisions du gouvernement étaient basées sur un ensemble “plausible mais optimiste” d’hypothèses économiques et de taux d’intérêt qui ont peu de chances de se réaliser.

Ils avertissent qu’il y a une “forte probabilité d’une récession plus grave” cette année, et que les promesses libérales sur tout, du financement des soins de santé et de l’augmentation des dépenses de défense nationale aux améliorations des infrastructures et au changement climatique, coûteront beaucoup plus cher que prévu. projeté.

Boissonnault a déclaré que le rapport est l’un des nombreux sur lesquels le gouvernement se penchera lorsqu’il fera ses prévisions économiques avant le prochain budget. Il a dit qu’il pense que la réalité budgétaire se situera quelque part entre les meilleurs et les pires scénarios présentés dans l’énoncé économique de l’automne.

“Il y a beaucoup d’incertitude”, a déclaré Boissonnault. «Nous allons donc surveiller cela à chaque étape du processus alors que nous nous préparons pour le budget (2023). Nous avons encore une marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir faire les choses que nous devons faire, mais la marge de manœuvre budgétaire s’est resserrée.

Freeland a déclaré qu’il n’est pas encore clair comment la récession du COVID-19 “se déroulera enfin”, et la réouverture de la Chine après des années de fermetures pandémiques est également un peu inconnue.

“Cela signifie que nous devons continuer à adopter une approche prudente sur le plan budgétaire”, a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, Freeland a déclaré que les soins de santé et la transition économique verte sont de “vraies pressions fiscales” auxquelles le gouvernement doit faire face.

Elle a déclaré que les Canadiens se tournent vers les gouvernements pour résoudre les problèmes de santé, et que la transition verte est quelque chose que le Canada ne peut pas repousser, car s’il n’agit pas maintenant, il ratera l’occasion.

Les pourparlers en cours avec les provinces pour un nouvel accord de financement de la santé ont fait des progrès ces derniers jours, bien qu’une conclusion de ces pourparlers ne semble pas imminente.

Les provinces ont demandé des milliards au cours de la prochaine décennie pour sortir leurs systèmes de santé du bord de l’effondrement. Ottawa insiste sur la responsabilité de tout nouveau financement de la santé, et Trudeau ne s’est pas publiquement engagé à répondre aux demandes des premiers ministres.

Kevin Milligan, un économiste de l’Université de la Colombie-Britannique qui faisait partie des personnes invitées à informer le cabinet mardi, a déclaré qu’il est peu probable qu’un nouvel accord sur la santé inclue beaucoup de financement initial, il est donc peu probable qu’il exerce une pression sur les dépenses du gouvernement. immédiatement.

Lui et Carolyn Wilkins, ancienne sous-gouverneure de la Banque du Canada et maintenant chercheuse en économie à l’Université de Princeton, ont déclaré que le gouvernement devait veiller à ce que, quoi qu’il fasse sur le plan budgétaire, la Banque du Canada ne soit pas poussée à pousser les taux d’intérêt encore plus élevés.

Les Canadiens sont si lourdement endettés que chaque hausse des taux d’intérêt a maintenant une plus grande incidence sur l’économie et sur les particuliers qu’elle n’en aurait eu par le passé.

“Et il peut donc sembler difficile maintenant de traverser cette période de croissance plus lente (au cours de laquelle) nous nous attendons à voir un chômage plus élevé”, a déclaré Wilkins. “Mais en même temps, de l’autre côté, on sera alors en bien meilleure forme que si on s’impatiente.”

Trudeau a commencé sa journée mardi en rencontrant le maire de Hamilton, Andrea Horwath, l’ancien chef du NPD de l’Ontario. Les deux ont abordé une autre pression sur les dépenses et une grande préoccupation pour les Canadiens : le logement.

Horwath a remercié Trudeau d’avoir amené la réunion du cabinet dans sa ville, mais tout le monde à Hamilton n’était pas aussi chaleureusement accueillant.

Les manifestants du « Freedom Convoy » ont fait connaître leur présence en petit nombre au cours des deux premiers jours. Lundi soir, environ trois douzaines de personnes ont agité des drapeaux, crié et déclenché des feux d’artifice – dont certaines semblaient viser le bâtiment où se réunissaient les ministres.

La plupart d’entre eux se sont dissous à 23 heures, mais au moins un manifestant a passé la majeure partie de la nuit à klaxonner un véhicule. Cela rappelait le bruit causé par les klaxons des gros camions des manifestants alors que les manifestants bloquaient une grande partie du centre-ville d’Ottawa il y a près d’un an.

Ce week-end prochain marquera le premier anniversaire de l’arrivée du convoi dans la capitale. La manifestation d’une semaine et les blocages qui l’ont accompagné à plusieurs passages frontaliers ont incité Trudeau à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis qu’elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988.

Le rapport final de l’enquête publique sur cette décision est attendu en février.

