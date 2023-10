Le chiffre d’affaires d’AWS a augmenté de 12 % au cours du trimestre, un rythme d’expansion plus lent que celui annoncé par ses concurrents plus petits. Microsoft D’azur et Google Nuage.

« Même si l’optimisation reste un obstacle, nous avons constaté un ralentissement du rythme des nouvelles optimisations de coûts chez AWS, et nous sommes encouragés par la solidité de notre portefeuille de clients », a-t-il déclaré. AWS a connu un ralentissement de sa croissance au cours des derniers trimestres, mais voit une certaine « optimisation des coûts s’atténuer », en particulier à mesure que la demande en intelligence artificielle générative s’accélère, a-t-il déclaré.

Jassy a utilisé une forme du mot optimiser plus de 20 fois tout au long de l’appel aux résultats de jeudi. Il faisait principalement référence aux propres efforts de réduction des coûts d’Amazon ou aux efforts déployés par les clients d’Amazon Web Services pour réduire leurs factures de cloud tout en maintenant, voire en améliorant les performances.

Mais le monde a changé depuis le début de l’année dernière, lorsque Wall Street s’est tournée vers la technologie et qu’un marché haussier prolongé s’est arrêté. La hausse de l’inflation et la hausse des taux ont éloigné les investisseurs du risque et contraint les entreprises technologiques à redimensionner.

Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre publié jeudi, Amazon a annoncé une marge opérationnelle de 7,8 %, la plus élevée depuis qu’elle a atteint un record de 8,2 % au premier trimestre 2021. La marge opérationnelle de l’entreprise, qui est le bénéfice restant après soustraction des coûts de exploiter l’entreprise, était de 2 % il y a un an et se situait historiquement dans la fourchette inférieure à un chiffre. Bezos fonctionnait parfaitement confortablement avec une marge négative à l’occasion.

Jassy, ​​qui a pris la barre à la mi-2021, s’est concentré sur la réduction des coûts dans l’ensemble de l’entreprise depuis plus d’un an, éliminant 27 000 emplois depuis l’automne dernier, supprimant certains paris plus risqués et remodelant le réseau de distribution d’Amazon pour mettre l’accent sur la rapidité et l’efficacité.

Le stock d’Amazon a d’abord basculé après les heures d’ouverture. Mais le commentaire optimiste de Jassy sur l’appel a fait grimper les actions de plus de 5 % à 125,98 $. Jassy et d’autres dirigeants d’Amazon ont longuement parlé des progrès réalisés par l’entreprise en matière de maîtrise des coûts.

Le bénéfice net a plus que triplé pour atteindre 9,9 milliards de dollars, ou 94 cents par action, contre 2,9 milliards de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 58 cents par action, selon LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les estimations, grimpant de 13 % à 143,1 milliards de dollars.

L’entreprise a souligné un effort de « régionalisation » au sein de ses opérations d’expédition qui a conduit à des livraisons plus rapides mais moins chères. Au lieu de fonctionner comme un modèle national, l’entreprise a divisé son réseau de transport maritime en huit régions, ce qui signifie que les colis voyagent sur des distances plus courtes et sont traités par moins d’employés. Cela a réduit le « coût du service », a déclaré Jassy.

Les services de publicité, qui, avec AWS, génèrent des bénéfices plus importants que ceux du commerce de détail principal, ont joué un rôle clé dans la hausse des bénéfices au troisième trimestre. Les revenus se sont accélérés de 26 %, dépassant les 12 milliards de dollars. La croissance des publicités est principalement tirée par des vendeurs tiers et des marques qui paient pour que leurs produits apparaissent plus haut dans les résultats de recherche sur le site Web et l’application d’Amazon, a déclaré le directeur financier Brian Olsavsky.

Jassy a déclaré que le secteur de la publicité bénéficiait également d’un grand coup de pouce grâce à l’accord conclu entre l’entreprise et la Ligue nationale de football. Amazon Prime Video en est à sa deuxième saison avec “Thursday Night Football”, et Jassy a déclaré que les audiences au cours des six premières semaines étaient en hausse de 25 % par rapport à l’année dernière.

“Nous faisons également beaucoup mieux du côté de la publicité que lors de notre première année, et c’est une propriété qui a vraiment de la valeur”, a déclaré Jassy. “C’est le seul match de la semaine et les annonceurs veulent être devant les clients car 13 millions de clients le regardent chaque semaine.”

En termes de réduction des coûts, Jassy n’a pas fini. Amazon reste prudent en matière d’effectifs en adoptant une approche lente en matière d’embauche, de réembauche et de pourvoi des postes vacants, a déclaré Olsavsky aux analystes.

Les dépenses d’Amazon en ventes et marketing ont diminué au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, et la société a mis en place de meilleurs contrôles des coûts dans les « catégories non humaines » comme les infrastructures, a ajouté Olsavsky.

