La marée noire de Keystone au Kansas est la plus importante de l’histoire de l’oléoduc

TOPEKA, Kansas –

Selon les données fédérales, un déversement de pétrole dans un ruisseau du nord-est du Kansas cette semaine est le plus important pour un oléoduc de pétrole brut terrestre depuis plus de neuf ans et de loin le plus important de l’histoire de l’oléoduc Keystone.

Jeudi, la société canadienne TC Energy a estimé le déversement sur le système Keystone à environ 14 000 barils et a déclaré que le segment de pipeline affecté avait été “isolé” et que le pétrole était contenu sur le site avec des barrages ou des barrières. Il n’a pas précisé comment le déversement s’est produit.

Après une baisse de pression sur l’oléoduc qui transporte le pétrole du Canada vers la côte du golfe du Texas, la société a déclaré avoir fermé son système Keystone mercredi soir. Du pétrole s’est déversé dans un ruisseau du comté de Washington, au Kansas, à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Kansas City.

Zack Pistora, un lobbyiste du Sierra Club du Kansas, a noté que le déversement dans son État était plus important que les 22 déversements précédents combinés sur le pipeline Keystone, qui a commencé ses opérations en 2010.

“Cela va prendre des mois, voire des années avant que nous ne maîtrisions pleinement cette catastrophe et que nous connaissions l’étendue des dégâts et que tout soit nettoyé”, a-t-il déclaré.

En septembre 2013, un pipeline Tesoro Corp. dans le Dakota du Nord s’est rompu et a déversé 20 600 barils, selon les données du Département américain des transports. La société, qui a travaillé pour récupérer le pétrole pendant des années mais n’a récupéré qu’une fraction du déversement, a déclaré qu’un coup de foudre pourrait avoir causé cette rupture.

Un déversement plus coûteux s’est produit en juillet 2010, lorsqu’un pipeline d’Enbridge Inc. au Michigan s’est rompu et a déversé plus de 20 000 barils dans le ruisseau Talmadge et la rivière Kalamazoo. Des centaines de maisons et d’entreprises ont été évacuées et les régulateurs fédéraux ont ensuite ordonné à Enbridge de draguer les sédiments contaminés de la rivière.

Le précédent déversement le plus important du pipeline Keystone s’est produit en 2017, lorsque plus de 6 500 barils ont été déversés près d’Amherst, dans le Dakota du Sud, selon un rapport du US Government Accountability Office publié l’année dernière. Le deuxième plus important s’est produit en 2019 près d’Edinburg, dans le Dakota du Nord, lorsqu’il a fui 4 515 barils.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’effets connus sur les puits d’eau potable ou le public en relation avec le déversement de cette semaine, et que le pétrole ne s’est pas déplacé du ruisseau vers de plus grandes voies navigables. Aucune évacuation n’a été ordonnée parce que la rupture s’est produite dans les pâturages ruraux, selon Randy Hubbard, le coordinateur de la gestion des urgences du comté de Washington.

TC Energy a déclaré avoir mis en place une surveillance environnementale sur le site, y compris une surveillance 24 heures sur 24 de la qualité de l’air.

“Notre objectif principal à l’heure actuelle est la santé et la sécurité du personnel et du personnel sur place, de la communauté environnante et l’atténuation des risques pour l’environnement”, indique un communiqué de la société.

Junior Roop, le sacristain d’un cimetière près du lieu du déversement, a déclaré que les gens pouvaient sentir le pétrole en ville.

“C’était comme passer devant une raffinerie”, a-t-il déclaré.

Les craintes que des déversements puissent polluer les voies navigables ont suscité l’opposition aux projets de TC Energy de construire un autre oléoduc de pétrole brut dans le système Keystone, le Keystone XL de 1 200 milles (1 900 kilomètres), qui aurait traversé le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Les critiques ont également fait valoir que l’utilisation de pétrole brut provenant des sables bitumineux de l’ouest du Canada aggraverait le changement climatique, et l’annulation par le président Joe Biden d’un permis américain pour le projet a conduit l’entreprise à débrancher l’année dernière.

Un porte-parole de la US Energy Information Administration a déclaré que le pipeline Keystone transporte environ 600 000 barils de pétrole par jour du Canada à Cushing, Oklahoma, où il peut se connecter à un autre pipeline vers la côte du Golfe. Cela se compare au total de 3,5 à 4 millions de barils de pétrole canadien importé aux États-Unis chaque jour.

Le déversement a provoqué une brève flambée des prix du brut jeudi. Le pétrole américain de référence a augmenté plus modestement – ​​environ 1% – vendredi matin, les craintes d’une rupture d’approvisionnement ayant été éclipsées par de plus grandes inquiétudes concernant un ralentissement économique aux États-Unis et dans d’autres grands pays qui réduirait la demande de pétrole.

Tom Kloza, analyste pour le Oil Price Information Service, a déclaré que le pétrole est désormais perçu comme abondant, “et cet accident n’aura pas d’impact appréciable sur les prix de l’essence ou du diesel”. Les prix à la pompe continueront de baisser de quelques cents par jour, voire plus, et qu’entre les importations canadiennes et la réserve stratégique de pétrole, les États-Unis ont suffisamment de brut pour durer plus de trois ans à la demande actuelle, a-t-il déclaré.

Patrick De Haan, analyste pour GasBuddy, qui exploite une application de suivi des prix, a déclaré qu’il y avait une pression pour réparer le pipeline rapidement et maintenir les raffineries approvisionnées, ajoutant que “si cela dure plus de quelques jours, cela pourrait causer des problèmes”, pour prix à la pompe.

Les déversements antérieurs de Keystone ont entraîné des pannes qui ont duré environ deux semaines, mais cette panne pourrait être plus longue car elle implique un plan d’eau, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note aux investisseurs. Selon l’emplacement du déversement, il est possible qu’une partie du pipeline puisse redémarrer plus tôt, ont-ils déclaré.

Le déversement s’est produit à 8 kilomètres au nord-est de Washington, le siège du comté d’environ 1 100 habitants. Paul Stewart, un agriculteur de la région, a déclaré qu’une partie de celle-ci était contenue sur ses terres à l’aide de barrages jaunes et d’un barrage de terre. Le déversement s’est produit à Mill Creek, qui se jette dans la rivière Little Blue.

La Little Blue alimente la Big Blue River, qui se jette dans le lac Tuttle Creek, au nord de Manhattan, siège de la Kansas State University. L’EPA a déclaré que l’huile n’affectait pas le Little Blue.

Chris Pannbacker a déclaré que le pipeline traverse la ferme de sa famille. Elle et son mari ont conduit au nord de leur ferme et ont traversé un pont sur Mill Creek.

“Nous l’avons regardé des deux côtés, et il était noir des deux côtés”, a déclaré Pannbacker, journaliste au journal Marysville Advocate.



Hollingsworth a rapporté de Mission, Kansas et Foley a rapporté d’Iowa City, Iowa. David Koenig a contribué aux reportages de Dallas.