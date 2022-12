La marée montante et les fortes pluies provoquent des inondations à Vancouver et à Squamish

La marée montante qui s’est écrasée contre la côte sud de la Colombie-Britannique mardi a provoqué des inondations dans le centre-ville de Squamish et le long de la digue de Vancouver.

Des témoins ont déclaré que les eaux de crue avaient atteint un certain nombre d’entreprises squamish et laissé plusieurs véhicules en stationnement partiellement submergés avant de finalement s’affaisser.

“Je promenais mon chien et j’ai vu tout se dérouler et j’ai été assez surpris”, a déclaré Jason Ross, un observateur météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada qui vit dans la région.

“L’un des magasins de beignets locaux avait de l’eau directement à la porte d’entrée.”

On ne sait pas si des entreprises ont subi des dommages importants lors des inondations.

Ross a déclaré que l’événement météorologique sauvage était le résultat de marées hautes se mélangeant aux précipitations et à la fonte des neiges pour créer une “tempête parfaite” de conditions.

À Vancouver, des vagues se sont également écrasées sur la digue de Kitsilano Beach, laissant également une partie de la zone sous l’eau.

En raison des conditions actuelles, la digue du parc Stanley, de Lion’s Gate à English Bay, et les sections autour de Kits Pool seront fermées jusqu’à nouvel ordre (mardi 27 décembre). Veuillez faire attention dans toutes les zones côtières basses, les plages et le front de mer au cours des prochains jours. pic.twitter.com/n4FOeXJKVk — Conseil des parcs et loisirs de Vancouver (@ParkBoard) 27 décembre 2022

Le conseil du parc de la ville avait fermé de manière proactive certaines parties de la digue en prévision de la marée royale, y compris dans le parc Stanley, où il semble y avoir eu moins d’impact.

“Les améliorations que nous avons apportées à Stanley Park Seawall pour faire face aux urgences climatiques, similaires à l’onde de tempête de l’année dernière, ont été couronnées de succès”, a écrit le conseil sur Twitter. “Le personnel effectuera des évaluations au cours des prochains jours dans le cadre d’un examen approfondi.”

À Delta, les équipes de la ville ont fourni des sacs de sable aux personnes dont les propriétés pourraient être sensibles lorsque des vagues massives se sont écrasées contre des murs de soutènement en bord de mer dans le quartier de Beach Grove.

“Nous sommes parfaitement préparés. Nous avons des sacs de sable prêts pour les gens. Nous avons déposé des lettres par la poste hier”, a déclaré le maire de Delta, George Harvey. “C’est une opération combinée avec la police, les pompiers et nos équipes d’ingénieurs. Nous ferons un débriefing lorsque ce sera terminé et verrons où nous devons nous améliorer.”

De gros morceaux de débris, dont un certain nombre de grosses bûches, ont été emportés par les vagues.

“Je m’inquiète pour mes voisins qui sont ici sur l’eau. Je regarde juste les bûches qui sont là-bas et je me demande ce qui se passerait si les bûches franchissaient les murs des gens”, a déclaré Jillian Lock, une résidente locale.

Avec des marées supérieures à la moyenne attendues dans les prochains jours, le maire a déclaré que le personnel de la ville continuera de surveiller la situation et est prêt à offrir une assistance aux personnes en cas d’inondation de leurs propriétés.