La marée montante des cas climatiques établit des parallèles avec Big Tobacco

Des membres du groupe environnemental MilieuDefensie célèbrent le verdict de l’affaire de l’organisation environnementale néerlandaise contre Royal Dutch Shell Plc, devant le palais de justice du Palais de justice de La Haye, aux Pays-Bas, le mercredi 26 mai 2021. Shell a été condamnée par un tribunal néerlandais à sabrer ses émissions plus fortes et plus rapides que prévu, portant un coup dur au géant pétrolier qui pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour le reste de l’industrie mondiale des combustibles fossiles. Peter Boer | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Big Oil est susceptible de faire face à une augmentation exponentielle des poursuites climatiques au cours des prochaines années, une tendance qui, selon les analystes, rappelle le fait que les militants se tournent vers les tribunaux pour s’attaquer à l’industrie du tabac. La perspective d’une marée montante de litiges climatiques contre des entreprises fortement émettrices survient peu de temps après une défaite historique devant les tribunaux pour Royal Dutch Shell. Le tribunal de district de La Haye en mai. 26 a ordonné au géant pétrolier anglo-néerlandais de se fixer des objectifs de réduction d’émissions plus ambitieux. Il a également déclaré que Shell est responsable de ses propres émissions de carbone et de celles de ses fournisseurs, connues sous le nom d’émissions de portée 3. Un porte-parole de Shell a déclaré à l’époque que la société comptait bien faire appel de la décision « décevante » du tribunal. Certes, cette décision marquait la première fois dans l’histoire qu’une entreprise était légalement obligée d’aligner ses politiques sur l’Accord de Paris et reflétait un tournant décisif dans la bataille climatique. « Vous verrez la décision selon laquelle Shell sera utilisée comme précédent pour ajouter une nouvelle pression », a déclaré à CNBC par téléphone Elizabeth Hypes, analyste principale de l’environnement et du changement climatique au cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft. Un rapport publié par Verisk Maplesoft le mois dernier a révélé que les entreprises associées aux services publics de pétrole et de gaz, de charbon et d’électricité étaient actuellement les plus à risque de poursuites en responsabilité climatique. Ils ont qualifié cette découverte de « sans surprise » puisque 83 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenaient des combustibles fossiles en 2018.

Des pylônes électriques sont vus devant les tours de refroidissement de la centrale au charbon du géant allemand de l’énergie RWE à Weisweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, le 26 janvier 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images

Depuis le début du siècle, plus de 2 000 litiges climatiques ont été déposés, une tendance qui devrait avoir des implications mondiales pour les entreprises à forte intensité de carbone. Les États-Unis et l’UE représentent 90 % des poursuites liées au climat depuis 2000, mais les affaires commencent à se déplacer vers de nouveaux territoires, comme l’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Inde, entre autres. « Je pense que l’élan est certainement un aspect de celui-ci et que nous voyons en fait plus de cas réussis, mais je pense aussi que vous voyez beaucoup de cas qui incitent ou motivent simplement les autres à emboîter le pas – même s’ils ne réussissent pas », Franca Wolf, analyste Europe et Asie centrale chez Verisk Maplecroft, a déclaré lors du même appel. « La quantité d’attention médiatique que beaucoup de ces cas obtiennent, c’est un excellent moyen de faire pression sur les gouvernements et de forcer les entreprises [to change], dit Loup.

Essais de tabac

Rien que cette année, plus de 70 procès climatiques ont été déposés dans le monde, selon les données compilées par Verisk Maplesoft, un nombre nettement supérieur au nombre de litiges déposés au cours des six premiers mois des années précédentes. « Nous voyons beaucoup plus de cas être pris en charge dans des juridictions en dehors des États-Unis et de l’UE et cela va juste voir ces chiffres augmenter de façon exponentielle », a déclaré Hypes, réfléchissant au fait que 60% des cas en dehors des États-Unis avaient abouti à résultats favorables pour la poursuite. Les analystes pensent que cela ne fait qu’effleurer la surface de ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir – établissant des parallèles avec les soi-disant essais sur le tabac des années 1950 et 1960.

Des milliards de dollars perdus, ça a touché leurs résultats, ça a changé la réglementation… C’est un bon indicateur de ce qui pourrait arriver aux États-Unis Elizabeth Hypes Analyste senior en environnement et changement climatique chez Verisk Maplecroft

Des décennies avant que l’industrie pétrolière et gazière ne cherche à semer le doute sur la nécessité d’une action climatique, les compagnies de tabac ont tenté de saper les liens émergents entre le tabagisme et le cancer du poumon. Les décideurs politiques étaient perçus comme réticents à agir contre l’industrie du tabac à l’époque et les contestations judiciaires ont été infructueuses pendant des années. C’est, cependant, jusqu’à ce qu’un décision historique en 2006 reconnu coupables de fabricants de tabac américains de fausses déclarations frauduleuses sur les risques pour la santé associés au tabagisme. « En fin de compte, la raison pour laquelle je pense qu’il est le plus important de faire ce parallèle, c’est parce que cela a commencé lentement, avec quelques cas ici et certains cas là-bas… , dit Loup. Les hypes étaient d’accord. « Les répercussions ont été importantes. Des milliards de dollars perdus, cela a touché leurs résultats, cela a changé la réglementation », a-t-elle déclaré. « C’est un bon indicateur de ce qui pourrait arriver aux États-Unis »

Des pompes à essence sont vides dans une station-service Exxon à Charlotte, en Caroline du Nord, le 12 mai 2021. LOGAN CYRUS | AFP | Getty Images

En plus des poursuites ciblant les entreprises à forte intensité de carbone, les gouvernements sont également chargés d’augmenter le fardeau réglementaire des entreprises afin de protéger les droits des générations futures. Le gouvernement guyanais est poursuivi en justice par deux citoyens qui repoussent les plans du géant pétrolier américain ExxonMobil visant à augmenter la production de combustibles fossiles au large des côtes du pays d’Amérique du Sud. L’affaire, déposée le mois dernier, indique que l’expansion viole les droits des citoyens guyanais à un environnement sain. Le procès est le premier dans les Caraïbes contester l’extraction de combustibles fossiles pour des motifs constitutionnels. En Europe, pendant ce temps, les militants du climat et les ONG environnementales ont demandé la Cour européenne des droits de l’homme de se prononcer contre les projets de la Norvège d’augmenter le forage pétrolier dans l’Arctique. L’affaire soutient qu’elle prive les jeunes de leur avenir. Néanmoins, c’est la décision de justice néerlandaise contre Shell qui aurait encouragé les militants du climat à s’attaquer directement aux entreprises.

Écocide

Les risques d’un nombre croissant de litiges climatiques pour les entreprises comprennent un environnement réglementaire changeant, des dommages importants à la réputation et la nature croissante des affaires portées. Il intervient au milieu d’une décennie cruciale pour l’action climatique, alors que les décideurs politiques et les chefs d’entreprise subissent une pression croissante pour tenir les promesses faites dans le cadre de l’Accord de Paris. Parmi les nouvelles arènes de risque de litige climatique, selon les analystes, figurent les responsabilités en matière de fraude et de protection des consommateurs, les lois sur la planification et les permis et la performance environnementale. Certains membres de la communauté juridique appellent également à « écocide » à être reconnu comme un crime international. Ce terme générique fait référence à toutes les formes de dommages massifs aux écosystèmes, de la pollution industrielle au rejet de microplastiques dans les océans.

Un homme pagaie sur un bateau alors que des sacs en plastique flottent à la surface de l’eau de la rivière Buriganga à Dhaka le 21 janvier 2020. MUNIR UZ ZAMAN | AFP | Getty Images