J’aimerais que tu sois ici? Wonsan, une ville portuaire sur la côte est de la Corée du Nord. – Teun Voeten

Son potentiel touristique a été salué par non moins un expert de l’immobilier que Donald Trump, qui a vanté ses «superbes plages». Mais six ans après sa première proposition comme réponse de la Corée du Nord à Ibiza, les travaux sur la première station touristique internationale du pays semblent s’être arrêtés.

Soutenu personnellement par le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, le projet de plage de Wonsan était censé montrer un côté plus léger à l’État ermite, avec des hôtels de luxe, une marina et un complexe sportif. Son littoral attrayant était auparavant utilisé principalement à des fins industrielles et des exercices militaires de tir réel télévisés.

Pourtant, le projet est maintenant bien en retard sur sa date limite d’avril 2020, selon des études d’imagerie satellitaire menées par 38 North, un site Web américain qui analyse la Corée du Nord. Cela semble être une victime à la fois de la crise de Covid 19 et des sombres perspectives économiques de la Corée du Nord, qui se sont encore aggravées maintenant qu’un accord nucléaire avec M. Trump n’est plus en vue.

« La construction de la grande station balnéaire, qui a progressé à un rythme remarquable en 2018 et une partie de 2019, a accusé un retard considérable en 2020, car les perspectives du tourisme international, en particulier de la Chine, sont au point mort dans un avenir prévisible », ont déclaré les auteurs du rapport, Martyn Williams et Peter Makowsky.

Une «manifestation contre le feu combiné» organisée pour célébrer le 85e anniversaire de l’armée nord-coréenne, à Wonsan – KRT

Ils ont ajouté que M. Kim, qui a visité le site du projet quatre fois en 2018 et 2019, semblait également perdre tout intérêt. « Kim Jong Un n’est pas revenu sur place depuis avril 2019, date à laquelle il a repoussé la date limite d’achèvement à avril 2020. Cette date limite est passée depuis, sans indication d’un calendrier révisé pour l’achèvement. »

Les opportunités offertes par Wonsan ont été défendues par M. Trump lors de sa première offensive de charme contre Kim Jong-un, lorsqu’il lui a dit que la Corée du Nord pourrait devenir un paradis touristique si elle abandonnait ses armes nucléaires. Lors d’un sommet à Singapour en 2018, il a mentionné avoir vu des photos de Wonsan utilisées pour des exercices de tir réel, alors que des centaines de chars étaient alignés le long de ses plages pour une journée de commémoration militaire.

« J’ai dit, mon garçon, regarde cette vue. Cela ne ferait-il pas un super condo? Et j’ai expliqué, j’ai dit, tu sais, au lieu de faire ça, tu pourrais avoir les meilleurs hôtels du monde là-bas », a déclaré M. Trump . « Vous avez la Corée du Sud, vous avez la Chine et ils possèdent la terre au milieu. À quel point est-ce mauvais, non?

Alors que les travaux sur le projet étaient déjà en cours, on pense que l’approbation de M. Trump a rendu M. Kim encore plus enthousiaste. À un moment donné, il a même été rapporté que l’Amérique avait offert son aide pour développer la station si les pourparlers sur le nucléaire aboutissaient.

Plateforme privilégiée – La station balnéaire de Wanson est principalement destinée à l’élite nord-coréenne – Getty

Les critiques ont souligné que l’accès à la station balnéaire pour les Nord-Coréens serait probablement réservé uniquement aux membres privilégiés du parti et que l’argent serait mieux dépensé pour nourrir la population du pays, dont des millions sont toujours confrontés à des pénuries alimentaires.

M. Kim possède déjà un complexe de luxe à Wonsan, équipé d’un yacht privé et d’une piscine, où il a diverti en 2013 Dennis Rodman, la star américaine du basket-ball avec qui il a noué une amitié improbable.

Décrivant sa visite à Wonsan, M. Rodman a déclaré: « C’est comme aller à Hawaï ou à Ibiza, mais il (M. Kim) est le seul à y vivre. »

Le complexe est l’un des nombreux projets de vanité personnelle à grande échelle soutenus par M. Kim. Dans la capitale, Pyongyang, il a ordonné la rénovation du stade du 1er mai – une vaste arène sportive de 150000 places et un nouveau projet hospitalier prestigieux. On pense également que les deux sont désormais en retard.