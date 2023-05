La marée a tourné sur les remplisseurs de beauté, mais ne présumez pas que le «naturel» est à la mode | Eva Wiseman

Ll’année dernière, j’ai lu un roman d’un noir absolu qui s’articulait autour de l’idée d’une femme en deuil pour son moi pré-Instagram et pré-chirurgical. Il se déroule en 2032, et Anna, une ancienne influenceuse, doit subir une opération chirurgicale extrême, Aesthetica (également le titre du livre, par Allie Rowbottom), qui promet d’inverser toutes les procédures cosmétiques qu’elle a subies sur son visage et son corps au cours des 15 dernières années. « C’est le mieux que je puisse espérer », pense Anna. « Une table rase avant la prochaine tempête, la prochaine tragédie, la prochaine décennie. » Dès que j’ai eu fini de lire le livre, j’ai commencé à lire sur le livre. Lors du lancement du livre de l’auteur, le Botox était disponible aux côtés des boissons, un petit clin d’œil sournois au caractère glissant du sujet et à l’étrange dissonance entre qui nous sommes et à quoi nous ressemblons.

Cette chirurgie d’inversion semblait à la fois la substance sombre d’un film d’horreur corporelle et aussi tout à fait raisonnable. Lorsque Kylie Jenner a semblé avoir dissout ses célèbres produits de comblement pour les lèvres, les cliniques ont signalé une augmentation immédiate des demandes de procédures similaires. Et d’autres célébrités ont commencé à faire de même : le Norme du soir a rapporté que la demi-sœur de Kate Moss, Lottie, avait payé 450 £ pour obtenir des remplisseurs de lèvres, puis le même prix pour les faire dissoudre. La mannequin américaine Blac Chyna a posté une vidéo de ses fillers faciaux en train de se dissoudre. « Retour à la ligne de base… » dit-elle. Courteney Cox a parlé sur un podcast de ses plus grands regrets en matière de beauté : « Fillers », mais « j’ai pu inverser la majeure partie de cela ». Nous assistons à une évolution de la beauté, à un montage vivant de make-under. Près d’une décennie depuis que Jenner a admis pour la première fois les remplisseurs de lèvres (augmentant les recherches sur Google de 11 300 % en 24 heures), les injectables se sont répandus dans les villes et les visages à une vitesse remarquable, « migrant » parfois d’un œil à l’autre, laissant les gens vaguement étranges, ou des stars de la pop célèbres aux mamans fatiguées lors d’une offre Black Friday. Mais maintenant, les patients signalent une «fatigue de remplissage» et partagent leurs propres voyages vers cette mythique «table rase».

J’ai été surpris, brièvement, de ma réaction à cette tendance. Une bonne chose, non ? Non, Éva ? Une bonne chose, sûrement, si les femmes se sentent plus à l’aise dans leur peau, moins promptes à se précipiter sur une aiguille, moins consternées par leur visage vieillissant, dans une quête plus lente de la perfection ? Je veux dire oui. Si c’était vraiment ce que nous voyions. La vérité, comme toujours, est tellement moins simple : les vérités sur la beauté et l’image corporelle sont toujours compliquées par la politique et un certain type de tissu cicatriciel. Bien sûr, un moment viendrait où les charges se démoderaient; c’est ainsi que fonctionnent les modes. La même chose s’est produite avec toutes les autres chirurgies esthétiques, des implants mammaires aux, plus récemment, implants fessiers. Une fois qu’une tendance devient accessible à tous, ceux qui ont plus de capital la rejetteront et passeront à la chose suivante, moins accessible. C’est ce que la richesse apporte – le pouvoir de changer, en un tour de main. Et tandis que nous continuons à défendre les mêmes normes de beauté amères – fondées sur la richesse, la jeunesse et la blancheur – les personnes les plus privilégiées continueront à acheter leur place et à maintenir ce pouvoir.

Chaque fois que le mot « naturel » apparaît, il s’en prend à notre moralité, il fait allusion à la honte

Il y a une ironie, avec le passage des célébrités des produits de comblement injectables à un certain sens de la beauté «naturelle», dans le fait que le premier était un visage réalisable pour quiconque était prêt à prendre des risques et à payer l’argent. Mais ce dernier, un visage à la peau parfaite, un petit nez et des pommettes saillantes, est une illusion bien plus chère. Chaque fois que le mot «naturel» apparaît, il s’en prend à notre moralité, il fait allusion à la honte, il regarde par-dessus son épaule ceux qui restent, avec une pitié ricanante.

Les procédures cosmétiques sont en conversation constante avec les médias sociaux et les normes de beauté impossibles rendues possibles par l’aérographe et les filtres Instagram. La semaine dernière, lorsque Martha Stewart est devenue l’aînée Sports illustrés modèle de couverture jamais, à 81 ans, la réaction a été le choc et les applaudissements. Et oui, fabuleux, mais : qu’est-ce qu’on a applaudi ? Son absence de rides ? Un corps qui fait la moitié de son âge ? Et si cela, alors, pourquoi ? Le corps d’un ancien milliardaire a très peu de choses en commun avec le corps d’une personne normale, au-delà de ses capacités à manger, chier et respirer. Il m’est venu à l’esprit que seules les autres personnes de 81 ans auront quelque chose à quoi comparer ces photos; il est peu probable que le reste d’entre nous ait vu de nombreux corps, voire aucun, de 81 ans en maillot de bain et non modifiés. En tant que portrait de Martha Stewart, le tournage est bien, mais toute tentative d’élargir sa signification au-delà de cela s’arrête assez rapidement. Ce que je veux dire, c’est que pour tous les rapports de changement, pour tous les mouvements bruyants vers la diversité et l’authenticité, je suis profondément méfiant quant à tout progrès réalisé.

Les tendances de la beauté tournent et tournent dans des cercles de plus en plus réduits ; le visage à la mode a été gonflé, donc inévitablement, il doit maintenant être dégonflé. Les seins montent, les seins descendent, le cul sort, le cul entre, une danse sombre et joyeuse – continuez à vous améliorer, continuez à acheter, continuez à juger, à faire honte, à changer, continuez à vous perfectionner. Et même si cela peut prendre une heure dans une clinique pour dissoudre les charges d’une femme, c’est un travail beaucoup plus important de dissoudre les normes de beauté qui l’ont amenée là-bas en premier lieu.

