La “marche unitaire” de l’opposition indienne contre la haine entre dans la capitale

NEW DELHI (AP) – Des membres du principal parti d’opposition du Congrès indien et des milliers de partisans sont entrés dans la capitale samedi dans le cadre d’une “marche d’unité” de 5 mois à travers le pays cherchant à contester ce qu’ils disent être une “haine- rempli » version du pays sous le gouvernement nationaliste hindou.

Rejointe par des milliers de travailleurs du parti et de hauts dirigeants, la marche dirigée par Rahul Gandhi, chef de l’opposition du parti du Congrès et descendant de l’influente famille Gandhi, est entrée à New Delhi après avoir traversé huit États.

Flanqué de sa mère, Sonia Gandhi, et de sa sœur, Priyanka Gandhi, le leader de 52 ans a déclaré que le motif de sa longue marche à travers le pays était de faire revivre le parti du Congrès autrefois puissant et de mettre en valeur la “vraie Inde”. » contrairement à la « version remplie de haine » proposée par le Premier ministre Narendra Modi.

« Ils répandront la haine. Nous répandrons l’amour », a déclaré Gandhi, faisant référence au parti Bharatiya Janata au pouvoir de Modi.

Gandhi est parti pour le “Bharat Jodo Yatra” ou “Unite India March”, à Kanyakumari, une ville côtière qui est la pointe la plus méridionale de l’Inde, le 7 septembre. La marche, qui est diffusée en direct sur un site Web, est attendue pour parcourir 3 570 kilomètres (2 218 miles) et traverser 12 États avant de terminer au Cachemire sous contrôle indien en février.

Traversant des centaines de villages et de villes, la marche a attiré des agriculteurs inquiets de l’augmentation de la dette, des étudiants se plaignant de l’augmentation du chômage, des membres de la société civile et des militants des droits qui disent que la santé démocratique de l’Inde est en déclin. En cours de route, Gandhi a également abandonné son apparence autrefois rasée de près pour une barbe épaisse et a dormi dans des cabines de conteneurs d’expédition pendant les haltes nocturnes.

Dans de multiples discours passionnés au cours de la marche, Gandhi a souvent ciblé Modi et son gouvernement pour avoir fait très peu pour lutter contre les inégalités économiques croissantes en Inde, la polarisation religieuse croissante et la menace posée par la Chine. Les armées de l’Inde et de la Chine sont enfermées dans une impasse amère dans la région montagneuse du Ladakh depuis 2020. Malgré plus d’une douzaine de cycles de pourparlers aux niveaux militaire, politique et diplomatique, l’impasse s’est prolongée.

Le parti de Modi a rejeté la marche et les discours de Gandhi comme un gadget politique pour retrouver sa « crédibilité perdue ».

“Le caractère du Congrès a été de briser l’Inde”, a déclaré le parti dans un tweet samedi.

Le nationalisme hindou a bondi sous Modi et son parti, qui ont été critiqués pour la montée des discours de haine et de la violence contre les musulmans ces dernières années. Les opposants disent que le silence de Modi enhardit les groupes de droite et menace l’unité nationale, mais son parti a nié cela.

Même si le parti du Congrès affirme que la marche à travers le pays de Gandhi vise principalement à rétablir un lien affectif avec les Indiens, les ambitions électorales de la marche sont difficiles à manquer.

À moins de 16 mois des élections nationales, cela pourrait déterminer si l’opposition assiégée de l’Inde peut lutter contre le mastodonte électoral du parti de Modi qui a remporté la majorité en 2014 et 2019.

Rasheed Kidwai, un analyste politique, a déclaré que Gandhi “emploie des méthodes politiquement correctes au cours de sa longue marche qui ont le potentiel de faire une correction d’image pour lui”. Mais il a averti que seules les victoires électorales détermineront en fin de compte si la marche de Gandhi est réussie.

«Le BJP de Modi a un taux de réussite d’environ 90% dans plus de 200 sièges parlementaires où il est en concurrence directe avec le Congrès. Si cette marche réduisait ce taux, ce serait tout un succès. Dans une démocratie, il est important d’être pertinent et de gagner des élections », a déclaré Kidwai.

En 2019, le parti de Modi a remporté 303 des 543 sièges parlementaires, en partie grâce à son programme nationaliste hindou. Le Congrès était loin derrière avec 52 sièges.

Depuis que Modi est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2014, le parti du Congrès a également subi des défaites écrasantes dans une multitude de sondages d’État. Il ne gouverne actuellement que trois des 28 États.

En proie à une crise de leadership et à des déroutes électorales, le parti a élu en octobre son premier président non Gandhi après 24 ans dans le but de se débarrasser de l’image d’être dirigé par une seule dynastie.

Le parti a été dirigé par des non-membres de la famille dans le passé, mais Sonia Gandhi et Rahul Gandhi étaient à sa tête depuis 1998.

La marche a aidé Gandhi, selon les cotes d’écoute.

En novembre, l’agence de sondage C-Voter a déclaré que la cote de popularité de Gandhi avait légèrement augmenté depuis le début de la marche, passant de 29 % à 31 %. L’amélioration marginale de la popularité de Gandhi reste cependant bien inférieure à celle des 66 % de Modi.

Cheikh Saaliq et Aijaz Hussain, The Associated Press