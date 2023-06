La marche rend hommage à la mémoire de la victime de la fusillade de Willowbrook – Shaw Local

Le week-end dernier, un rassemblement pacifique dans un parking d’un centre commercial près de Willowbrook a été brisé par le bruit des coups de feu, alors qu’une célébration du 19 juin s’est transformée en une fusillade de masse meurtrière.

Des sons très différents ont été entendus dimanche. À quelques pas de l’endroit où la fusillade s’est produite, l’air était rempli de prières, de sanglots et d’appels à la justice pour Reginald Meadows, un résident de Willowbrook tué.

Amis et famille, dont beaucoup portaient des T-shirts avec « Walk With Reggie » d’un côté et « Walk for Justice Walk for Peace » de l’autre, ont marché du parking d’un complexe d’appartements à proximité jusqu’au bord du centre du Strip à Route 83 et Honeysuckle Rose Lane, où au moins 23 personnes ont été abattues le 17 juin.

Le frère de Reginald, Darren Meadows, et son père, Loranza Meadows, se sont joints aux 60 à 70 marcheurs.

« J’ai besoin de justice pour mon frère. Nous avons besoin de justice pour mon frère », a déclaré Darren Meadows. « Mon frère s’est fait mal dans tous les aspects. C’était un homme innocent qui passait du bon temps avec sa famille, ses petits neveux et nièces. Je prie juste que cela n’arrive plus jamais à personne dans ce cercle en ce moment.

La police du shérif du comté de DuPage a déclaré qu’un nombre inconnu de suspects avaient tiré des coups de feu avec plusieurs armes sur la foule pendant le rassemblement. Personne n’a été inculpé.

Darren Meadows a déclaré qu’il espérait que la marche attirerait l’attention sur la violence qui a coûté la vie à son frère.

« Nous devons faire mieux en tant que culture, en ce qui concerne cette violence », a-t-il déclaré.

Ryan Burns, qui gardait Reggie, a déclaré que la justice pour le père tué signifierait « plus de violence armée ».

Darren Meadows a déclaré que son frère s’efforçait d’avoir une influence positive sur les jeunes, en particulier en tant qu’entraîneur de l’équipe de baseball de son fils.

« Sa passion était le baseball », a-t-il déclaré. « C’était une personne exceptionnelle, surtout pour ses enfants. »

Le fils de Reggie, Reginald, âgé de 11 ans, s’est rappelé comment son père l’avait emmené dans les cages des frappeurs et comment les deux étaient allés à la pêche.

Heather McMurrin, une amie de la défunte mère de Reggie, a ajouté: «C’était une personne heureuse, positive tout le temps. La famille était sa priorité.

