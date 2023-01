La marche pour le titre d’Arsenal pourrait bénéficier d’une défaite contre Man City en FA Cup

Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray d’ESPN propose ses dernières réflexions et permutations du monde du football. Vous avez l’analyse, vient maintenant le commentaire de LME. Bienvenue à la première édition du Tap-In!

Est-il préférable pour Arsenal de perdre contre Man City en FA Cup ?

Alors qu’Arsenal poursuit sa course presque indomptable vers le titre de Premier League, avec Manchester City à cinq points gérable sinon tout à fait confortable (ayant joué un match de plus), l’attention se tourne maintenant vers le quatrième tour de la FA Cup. Et ne le sauriez-vous pas ? La paire s’affrontera vendredi à l’Etihad (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

C’est l’une des trois rencontres entre ces deux équipes avant la fin de la saison, et cela pourrait nous en dire beaucoup sur ce à quoi s’attendre de la conclusion de la campagne 2022-23 – pas tout, mais assez pour brosser un tableau.

Mikel Arteta contre Pep Guardiola. Étudiant contre maître. Sud contre nord. Cockneys contre Mancuniens. Coldplay contre Oasis – d’accord, je suis allé trop loin. Le fait est que cette trilogie de matchs se déroulera comme un bon vieux jeu de Texas Hold ‘Em, et les deux managers auront pour objectif de bluffer l’autre.

Et si toutefois, dans ce match de coupe, la meilleure main à jouer était perdante ?

Écoutez-moi.

Il existe une stratégie dans le sport américain – parfois même constructive, si elle est bien faite – où embrasser une saison perdante peut essentiellement vous aider à gagner à long terme. Si une équipe sans puissance vedette, une équipe décousue et une base de fans mécontents identifient très tôt qu’il n’y a aucun espoir légitime pour les séries éliminatoires, la franchise pourrait reconsidérer sa liste et, surtout, planifier à l’avance pour le repêchage extrêmement important, où le lycée , les athlètes universitaires et internationaux sont éligibles pour la sélection. Plus vous perdez, plus vous avez de chances de pouvoir sélectionner une étoile convoitée.

C’est du tanking, et c’est évidemment un risque énorme, avec des variables apparemment infinies déterminant le résultat. Quand cela fonctionne, cependant, cela peut changer toute la trajectoire d’une équipe.

Arsenal est sur la bonne voie pour son premier titre en Premier League depuis 2003-04. David Price/Arsenal FC via Getty Images

En NBA, par exemple, le Magic d’Orlando 1991-92 a été épouvantable, terminant dernier de la division Atlantique avec une fiche de 21-61. Leur récompense ? Shaquille O’neal. Le gigantesque phénomène a remporté la recrue de l’année cette saison-là et a aidé le Magic à atteindre la finale de la NBA lors de sa troisième saison seulement avant de s’envoler pour Los Angeles. LeBron James, par exemple, a changé l’identité globale de Cleveland après avoir été sélectionné par les Cavaliers de sa ville natale dès la sortie du lycée.

Dans le repêchage de cette année, il y aura un autre prodige du nom de Victor Wembanyama, une licorne française — un licorne, si vous voulez. À 7 pieds 3 pouces (certains disent qu’il est plus grand) et possédant des mouvements comme un meneur de jeu, nous n’avons littéralement jamais vu quelqu’un comme lui. Chaque front office de la NBA se prépare pour lui, quoi qu’il arrive, et plus particulièrement, si votre équipe est suffisamment mauvaise, vos chances de l’atteindre s’améliorent considérablement.

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’Arsenal du nord de Londres et son entraîneur basque ? Eh bien, cela revient à mon point de départ. Ne vous préparez pas à gagner maintenant, mais prévoyez plutôt de gagner plus tard.

La révolution d’Arteta à l’intérieur des Emirats est assez remarquable et oui, le week-end dernier, j’ai dit que s’ils gagnaient la Premier League, de nombreux aspects de la victoire seraient plus impressionnants que la saison Invincibles de 2003-2004. Beaucoup m’ont crié dessus dans les commentaires, mais mon argument est valable, principalement parce que – contrairement aux Invincibles d’Arsène Wenger, avec Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp et d’autres stars – le jeune côté d’Arteta est essentiellement le casting des Razmoket, entrant dans un tout nouveau aire de jeux sans grande expérience dans cette situation. Avec une moyenne d’âge de 24,6 ans, les Gunners n’ont aucune raison de gagner une compétition, ils ont donc besoin que ce chemin vers le titre soit aussi fluide que possible.

L’analyste d’ESPN Steve McManaman, qui a remporté deux titres de LaLiga avec le Real Madrid, l’a dit à l’hôte du ESPN FC Kay Murray et à moi il y a quelques jours : Afin de maintenir ce niveau d’excellence, Arsenal doit rester en bonne santé, c’est aussi simple que que. La meilleure façon d’y parvenir est d’atténuer la congestion des luminaires, et c’est pourquoi ils doivent perdre ce vendredi et focus sur la Premier League.

Arteta devrait aligner son équipe la plus faible et se préparer à un calendrier chargé – et je n’ai même pas encore parlé de leurs engagements en Ligue Europa. Arteta ne l’admettra jamais et les fans diront qu’une équipe devrait toujours jouer pour gagner, mais dans une saison de type marathon, ce sont les mots du fou, pas du savvy. Wenger utilisait souvent cette stratégie et priorisait ce qui était nécessaire avant ce qui était idéaliste. Je ne dis pas qu’Arteta réussira à perdre vendredi. Je dis qu’il devrait affaiblir son équipe et être prêt à abandonner la coupe pour le plus grand trésor à venir.

Alors, Mikel, voici ce que je propose : regardez la main de Pep, anticipez son récit et tout comme Mike McDermott de Matt Damon l’a fait avec Teddy “KGB” de John Malkovich dans la scène finale de “Rounders”, faites croire à Guardiola qu’il est en train de gagner, alors qu’en réalité, il va en fait perdre.

But de la semaine

Question sérieuse. Marcus Rashford est-il le meilleur joueur d’Europe en ce moment ?

MARCUS RASHFORD QUELLE COURSE 🔥 Son 10ème but en 10 matchs depuis la Coupe du Monde !! pic.twitter.com/iIXRLGwyfe — ESPN FC (@ESPNFC) 25 janvier 2023

Dix-neuvième de Premier League et sans manager, Everton est en grave difficulté et en passe de subir une relégation pour la première fois de son histoire. Frank Lampard est parti, Marcelo Bielsa ne serait apparemment pas intéressé à le remplacer, et Arnaut Danjuma – qui était censé se rendre à Goodison Park – a maintenant décidé à la 11e heure et 59e minute de déménager à Tottenham Hotspur à la place.

Danjuma après que les joueurs d’Everton lui aient dit “nous nous battrons ensemble” pic.twitter.com/jDgs0M0Ad4 — Adis ⚜️ (@AdisUno7) 24 janvier 2023

Y a-t-il quelqu’un qui peut sauver ce club ? Eh bien, les problèmes sont bien plus profonds qu’un changement de direction, mais à ce stade, les fans s’en fichent. Ils ont juste besoin de quelqu’un, n’importe qui, qui puisse les garder en Premier League. On parle de Sean Dyche, Nuno Espírito Santo et même de Ralph Hasenhüttl, tout juste sorti de son licenciement à Southampton. Même la légende des Toffees, Duncan Ferguson, ne veut pas du poste, apparemment : il vient d’être nommé en tant que nouveau manager de Forest Green Rovers de League One.

Duncan Ferguson offre à ce fan d’Everton un moment qu’il n’oubliera pas 💙 (via @btsportfootball)pic.twitter.com/mh3VXYbLda — ESPN FC (@ESPNFC) 21 décembre 2019

En outre, rapports tardifs mardi a déclaré que Farhad Moshiri cherchait activement à vendre le club pour plus de 600 millions de dollars, rendant son avenir encore plus incertain.”

Tweet de la semaine

Carlo Ancelotti : l’entraîneur le plus décoré de l’histoire de la Ligue des champions. Ancienne légende du milieu de terrain. Sauveur du Real Madrid. Donneur de gomme.