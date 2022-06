La marche peut prévenir de nouvelles douleurs au genou pour certains, selon une étude

Une nouvelle étude prometteuse suggère que la marche pourrait prévenir les douleurs au genou chez les personnes souffrant d’arthrose.

Les chercheurs ont interrogé plus de 1 000 personnes âgées de 50 ans ou plus souffrant d’arthrose du genou, le type d’arthrite le plus courant aux États-Unis. Certains avaient des douleurs persistantes au début, d’autres non. Après quatre ans, ceux qui ont commencé sans douleur fréquente au genou et qui ont marché au moins 10 fois pour faire de l’exercice étaient moins susceptibles d’éprouver de nouvelles raideurs régulières ou des douleurs autour des genoux et avaient moins de dommages structurels aux genoux. L’étude a suggéré que les personnes souffrant d’arthrose du genou qui ont les jambes arquées pourraient particulièrement bénéficier de la marche.

La recherche offre le potentiel d’un moyen facile – et gratuit – de combattre l’un des coupables les plus courants de la douleur au genou chez les personnes âgées.

Les résultats représentent « un changement de paradigme », a déclaré le Dr Grace Hsiao-Wei Lo, professeur adjoint au Baylor College of Medicine de Houston et auteur principal de l’étude. « Tout le monde est toujours à la recherche d’une sorte de drogue. Cela met en évidence l’importance et la probabilité que les interventions pour l’arthrose pourraient être quelque chose de différent, y compris le bon vieil exercice. La recherche suggère que l’exercice pourrait aider à gérer l’arthrose dans d’autres articulations, a-t-elle ajouté, comme celles des hanches, des mains et des pieds.

L’arthrose, parfois appelée arthrite «d’usure», touche plus de 32,5 millions d’adultes aux États-Unis et survient lorsque le cartilage articulaire se décompose et que l’os sous-jacent commence à changer, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le risque de développer la maladie augmente avec l’âge et environ un tiers des personnes de plus de 60 ans souffrent d’arthrose du genou, a déclaré le Dr Lo. De nombreux patients prennent des médicaments comme l’ibuprofène ou le naproxène pour traiter la douleur, a-t-elle ajouté, ce qui peut entraîner des problèmes rénaux et des ulcères à fortes doses.