La marche Out of the Darkness à Ottawa met en valeur les ressources en santé mentale – Shaw Local

La ligne d’assistance téléphonique 988 en cas de suicide et de crise a fait une différence.

Les travailleurs de la santé mentale et les organisateurs ont souligné que la ligne d’assistance téléphonique plus facile à retenir et mieux dotée en ressources samedi lors de la marche Out of the Darkness à Washington Square à Ottawa est l’une des nombreuses façons dont la collecte de fonds pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide peut avoir un impact.

Rookie, le chien thérapeutique du Service de police d’Ottawa, mène les marcheurs le samedi 14 octobre 2023, lors de la marche Out of the Darkness à Washington Square, à Ottawa. (Derek Barichello)

La Fondation américaine pour la prévention du suicide a plaidé en faveur d’une ligne de crise financée par le gouvernement fédéral et l’État.

Lorsque quelqu’un appelle le 988, des conseillers qualifiés répondent en 36 secondes.

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi malgré des conditions humides et froides pour une foire de ressources en santé mentale, des activités familiales et une marche commémorative.

« À l’avenir, chaque marche comportera une foire aux ressources », a déclaré l’organisateur Alexis Ferracuti, soulignant qu’il est important de rassembler toutes les organisations de santé mentale et de crise en un seul endroit pour la communauté.

L’AFSP propose également des formations. Le service de police d’Ottawa débutera une formation en premiers soins en santé mentale en janvier. Ferracuti s’est porté volontaire pour dispenser la formation au poste de police d’Ottawa. Le service de police d’Ottawa est allé au-delà de ses attentes, chaque agent suivant une formation en santé mentale et en intervention en cas de crise, a déclaré samedi le capitaine de police Kyle Booras.

De plus, le service de police possède son propre chien de thérapie et de réconfort, Rookie. Le doodle doré anglais, toujours en formation, aidera à intervenir en cas de crise auprès de la communauté et apportera du réconfort aux agents, a déclaré Booras.

Le salon de l’Institut Arukah, situé au 613, rue W. Marquette à Ottawa, est une autre nouvelle ressource de service de crise disponible. Le salon est un espace sûr et sans jugement pour toute personne confrontée à une crise. Les professionnels mettront les gens en contact avec les ressources nécessaires.

« Que vous soyez préoccupé par votre santé mentale, en convalescence ou simplement seul et que vous ayez besoin d’un ami, nous sommes là », a déclaré Sarah Scruggs, de l’Institut Arukah. « Cela peut répondre à d’autres besoins fondamentaux. Une douche chaude, une lessive, de la nourriture et bien d’autres choses encore. L’idée est de garder les crises de santé mentale hors des salles d’urgence.

Arukah propose également des programmes de prévention du suicide dans 31 écoles, dont l’école secondaire d’Ottawa.

Ferracuti et Arukah prévoient de travailler ensemble pour créer un groupe régulier de soutien au suicide et pour équiper davantage le Living Room de ressources en santé mentale, y compris une salle de ressources AFSP.

Scruggs a déclaré que la marche de samedi avait pour but de répandre l’espoir et de faire passer le message à ceux qui souffrent qu’ils ne sont pas seuls et que ce qu’ils traversent n’est pas une faiblesse. Les organisateurs ont souligné que chaque fois qu’on parle de santé mentale et de suicide, c’est un acte de prévention.

« Nous sommes là pour vous accompagner », a déclaré Scruggs, faisant référence aux centaines de personnes présentes.

« Nous savons que les personnes qui se suicident ne veulent pas mettre fin à leurs jours, elles veulent mettre fin à leur douleur », a déclaré Scruggs.

Vous cherchez de l’aide ?

Toute personne ayant besoin d’une aide immédiate en matière de santé mentale doit appeler le 988. Le service de crise est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Pour des services supplémentaires ou plus d’informations sur les systèmes de santé comportementale du centre-nord de l’Illinois, appelez le 815-224-1610 ou rendez-vous sur https://www.ncbhs.org/.

Pour des services supplémentaires ou plus d’informations sur l’Institut Arukah, visitez le salon au 613 W. Marquette St. à Ottawa, 1916 N. Main St. à Princeton, ou appelez le 815-872-294 ou rendez-vous à arukahinstitute.org.