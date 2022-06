La marche nordique bat d’autres entraînements pour la santé cardiaque : étude

29 juin 2022 – Une nouvelle étude menée auprès de personnes souffrant de maladies cardiaques montre que la marche nordique – pensez au ski de fond sans les skis – a amélioré leur santé mentale et physique plus que d’autres types d’entraînement.

Les chercheurs ont utilisé un test de marche de 6 minutes pour mesurer la “capacité fonctionnelle” de 130 participants à l’étude, qui examine l’effort qu’une personne peut déployer dans une activité physique.

Selon Tasuku Terada, Ph.D., de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa en Ontario, Canada et collègues.

Au cours de 26 semaines, les changements moyens de la distance du test de marche de 6 minutes sont passés d’environ 55 à 60 mètres pour une activité d’intensité modérée à élevée à plus de 94 mètres avec la marche nordique, ont découvert les chercheurs.

Les conclusions ont été publié en ligne le 14 juin dans le Journal canadien de cardiologie.

“Si quelqu’un cherche un autre type d’exercice, je pense que la marche nordique peut facilement être adaptée aux personnes qui ont besoin de bâtons de marche nordique, et cela transforme la marche nordique en un exercice de tout le corps”, déclare Terada. “En plus d’utiliser vos jambes pour marcher, la marche nordique ajoute également de l’exercice pour le haut du corps. Vous utilisez vos bras pour avancer, ce qui peut entraîner une plus grande dépense d’énergie.”

Il y a beaucoup de soutien pour augmenter l’exercice et l’activité physique chez les patients atteints de maladies cardiaques, ce qui améliore la qualité de vie, la capacité d’exercice, la santé mentale et réduit la dépression, déclare Carl “Chip” Lavie, MD, de l’Université du Queensland School of Médecine à la Nouvelle-Orléans.

“Il présente d’énormes avantages potentiels sur le pronostic à long terme, en particulier pour les patients qui ont des problèmes de posture, de démarche et d’équilibre. L’utilisation potentielle des bâtons avec la marche nordique peut permettre à de nombreux patients d’engager davantage le haut de leur corps et donc d’obtenir de plus grands avantages. sur l’amélioration de la capacité d’exercice », explique Lavie, qui a co-écrit un éditorial sur l’étude.

L’étude a inclus des patients atteints de maladie coronarienne qui étaient en cours de rééducation après diverses interventions cardiaques. Il y avait 29 patients assignés au hasard à l’entraînement par intervalles de haute intensité, 27 à l’entraînement continu d’intensité modérée à vigoureuse et 30 à un groupe de marche nordique. L’âge moyen des trois groupes était d’environ 60 ans.