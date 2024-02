La marche, le yoga et la musculation peuvent traiter la dépression ainsi que la thérapie, selon les données

Inscrivez-vous à la série de newsletters Fitness, But Better de CNN. Notre guide en sept parties vous aidera à adopter une routine saine, soutenue par des experts..





Lorsqu’une vague de dépression frappe, l’exercice peut sembler être la dernière chose que vous souhaitiez faire. Mais une nouvelle étude indique que cela pourrait être crucial pour se sentir mieux.

De nombreux types d’exercices, notamment marchejogging, yoga, tai-chiles exercices d’aérobic et l’entraînement en force – ont montré des avantages aussi importants que la thérapie lorsqu’il s’agissait de traiter la dépression, selon le étude publiée mercredi dans le BMJ.

« La dépression (affecte) entre (10 %) et 25 % des personnes. Cela nuit plus au bien-être que l’endettement, le divorce ou le diabète », a déclaré par courrier électronique l’auteur principal de l’étude, le Dr Michael Noetel, maître de conférences à l’École de psychologie de l’Université du Queensland en Australie.

« Pourtant, seulement la moitié des personnes souffrant de dépression reçoivent un traitement. »

Les chercheurs ont analysé les données de 218 études sur l’exercice et la dépression, portant sur plus de 14 000 personnes.

Bien qu’il y ait un risque de biais dans les études, les bienfaits de l’exercice sur tout le corps, associés aux données suggérant qu’il aide à lutter contre la dépression, en font une option de traitement solide, a déclaré Noetel.

Les résultats concordent avec ce que de nombreuses autres études ont dit sur les bienfaits de l’exercice, a déclaré le Dr Adam Chekroud, professeur adjoint de psychiatrie à la Yale School of Medicine et cofondateur de Spring Health, un service de soins de santé mentale. Il n’a pas participé à cette étude.

Chekroud Etude 2018 de plus de 1,2 million d’Américains ont montré que ceux qui faisaient de l’exercice rapportaient un meilleur bien-être et une meilleure santé mentale.

Les deux études devraient donner aux gens l’assurance que l’exercice est une bonne approche pour traiter la dépression, ainsi que d’autres options, notamment la thérapie et les médicaments, a déclaré Chekroud.

« Aucun de ces traitements n’est une solution miracle. Mais étant donné à quel point la dépression est débilitante, presque tous les patients devraient se voir proposer à la fois de l’exercice et une thérapie », a déclaré Noetel.

L’étude a révélé que plus d’exercice et une intensité d’entraînement plus élevée étaient meilleurs, mais vous n’avez pas besoin de commencer à vous entraîner comme un athlète professionnel, selon les données.

« Peu importe la quantité d’exercice que les gens faisaient, en termes de séances ou de minutes par semaine », a déclaré Noetel. “La durée du programme d’exercices n’avait pas vraiment d’importance non plus.”

EN SAVOIR PLUS: Trouvez ici le meilleur exercice pour vous

L’intensité de l’exercice faisait la plus grande différence, mais même la marche avait un impact, a-t-il déclaré.

N’importe quel exercice valait mieux que rien, mais Noetel a recommandé d’ajouter quelques défis.

« Au départ, nous pensions que les personnes souffrant de dépression auraient peut-être besoin de « s’y mettre doucement ». Nous avons trouvé qu’il était de loin préférable d’avoir un programme clair visant à vous pousser, au moins un peu », a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes ont du mal à trouver la motivation pour faire de l’exercice, et ajouter la dépression à cela peut rendre encore plus difficile le démarrage.

Fixer des objectifs et suivre l’activité ne semble pas aider dans les études analysées par Noetel.

« Au lieu de cela, je pense que nous devons nous en remettre à une sagesse plus établie sur ce qui fonctionne », a-t-il déclaré, soulignant le soutien et la responsabilité.

Vous pouvez les trouver en rejoignant un groupe de fitness, en faisant appel à un entraîneur ou en demandant à un être cher de faire une promenade avec vous, a ajouté Noetel.

“En faisant quelques pas pour obtenir ce soutien, vous aurez plus de chances de continuer”, a-t-il déclaré.

Et que votre truc soit la musculation ou la marche, vous devez rendre l’activité agréable pour continuer.

“Soyez gentil avec votre futur en rendant l’exercice aussi facile et attrayant que possible, comme vous procurer un livre audio ou un essai dans un studio de yoga”, a déclaré Noetel.

Plus vous appréciez votre entraînement, plus vous serez confiant pour surmonter les obstacles liés à l’exercice, ce qui signifie que vous serez plus susceptible de vous en tenir à un régime, selon un étude 2015.

“Ensuite, soyez gentil avec vous-même si c’est difficile – nous oublions toujours à quel point il est facile pour la vie de vous empêcher de faire de l’exercice, alors faites un plan de secours comme si votre bonheur en dépendait… parce que c’est le cas”, a déclaré Noetel.